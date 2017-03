Wielka wyprzedaż w PS Store - nie przegap!

pełną listę znajdziecie pod tym linkiem. Do 23 marca możecie skusić się na gry w obniżonych cenach. Największe obniżki sięgają nawet 72%, jednak pamiętajcie, że taki rabat otrzymają tylko osoby subskrybujące abonament PlayStation Plus. Pełna oferta podwójnych rabatów dostępna jest na oficjalnej stronie sklepu . Równocześnie Sony przeceniło także do 60% gry na PS3 i PS Vita - Poniżej przygotowaliśmy tylko krótkie zestawienie najbardziej atrakcyjnych ofert. Abzu - 29,40 zł

Adr1ft - 33 zł

Bastion - 16,50 zł

Batman: The Telltale Series Season Pass - 49,60 zł

Child of Light - 16,50 zł

Deus Ex: Rozłam Ludzkości - 80,92 zł

Don't Starve - 14,30 zł

Fallout 4 - 69,72 zł

Inside - 33 zł

Layers of Fear - 20,40 zł

Never Alone - 18,75 zł

Sleeping Dogs: Definitive Edition - 22,32 zł

Soma - 33 zł

The Vanishing of Ethan Carter - 29 zł

The Witness - 59 zł

Trine Bundle - 38 zł

Valiant Hearts - 16,50 zł

Wiedźmin 3: Dziki Gon - 77,40 zł