Wiosnobranie w Muve - 10 dni cyfrowych promocji

Wydarzenie trwać będzie do południa 1 kwietnia 2017 roku. Promocja obejmie prawie 1400 gier i dodatków przecenionych do -80%. Nowa oferta pojawiać się będzie codziennie w południe. Aktualna lista gier objętych promocją jest zawsze dostępna pod adresem www.muve.pl/wiosnobranie. Na co warto zwrócić uwagę w pierwszym dniu?



· Europe Universalis III Collection PL w cenie 32,47 zł (cena sugerowana 129,9 zł)



· Europa Universalis IV w cenie 32,47 zł (cena sugerowana 129,90 zł)



· Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition w cenie 10,47 zł (cena sugerowana 34,9 zł)



· Mortal Kombat XL w cenie 38,72 zł (cena sugerowana 154,90 zł)



· Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 w cenie 30 zł (cena sugerowana 119,99 zł)



· Mount & Blade w cenie 6,90 zł (cena sugerowana 19,99)



· Paradox Grand Strategy Collection w cenie 79,75 zł (cena sugerowana 319 zł)



· Ridge Rarcer: Unbounded – Full Pack w cenie 15 zł (cena sugerowana 59,99 zł)



