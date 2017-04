Dziś premiera Animal Rivals

Wieloosobowe gry imprezowe nie są domeną PC, dlatego Animal Rival tym bardziej powinno Was zainteresować, jeśli tęsknicie za takimi tytułami. Gra przeznaczona jest dla czterech osób, ale przy mniejszej ilości graczy można powalczyć także z botami. Animal Rivals kładzie nacisk na aspekt zręcznościowy i oferuje pięć trybów zabawy: Tryb Arcade - jest to mini-przygoda, z której dowiadujemy się więcej o każdym ze zwierzaków. Jest to zarazem jedyny sposób na odblokowanie kolejnych, ciekawych zawodników turnieju Collector - gracz posługując się losowo generowaną listą składników musi jak najszybciej przygotować posiłek. Nie jest to jednak takie proste gdyż przeciwnicy mogą próbować mu w tym przeszkodzić. Na szczęście sam nie musi pozostawać im dłużny!

Runner - jak sama nazwa wskazuje wspinaczka na szczyt góry. Głównym utrudnieniem są tu rywale ale również porozstawiane... pułapki.

Catcher- które polega na jak najszybszym zebraniu jak największej ilości wystrzeliwanych owoców.

Destroyer - gracze w jak najszybszym czasie muszą zniszczyć obiekty danego koloru, osoba z największą ilością punktów wygrywa. Startowo każdy tryb posiadać będzie 3 różniące się od siebie plansze, a pojedynkować się na nich można 4 różnymi zwierzakami (kolejne będziecie mogli odblokowywać w samej grze). Gra zaoferuje również różne wariacje trybów, predefiniowane ustawieniami turnieje i ciekawe wyzwania. A co z fabułą? Ta również brzmi zabawnie i jak na grę imprezową wyjątkowo sensownie. Król Bryan odziedziczył tron w zasadzie z... przypadku i przez długi czas udawało mu się utrzymać władzę tylko dlatego, że polityka była daleka od zainteresowań rozleniwionych i dobrze prosperujących zwierząt. Lata mijały tak szybko jak pojawiały się cięcia w budżecie lecz szalę goryczy przelała dopiero reforma mediów publicznych. Większy abonament?! Co to, to nie! Kot Leonidas nie mógł na to pozwolić. Na szczęście istniało prawo, choć może bardziej do sytuacji pasuje tu luka prawna, która pozwalała dowolnemu zwierzęciu wyzwać obecnego władcę do walki. Jedynym szczegółem, który Leonidas pominął był fakt, że był to turniej otwarty więc nie trzeba było długoczekać aż inne zwierzęta, z różnych powodów uznają, że są odpowiednimi pretendentami do tronu. Przyszedł czas ostrzenia kłów i pazurów, woskowania grzyw i łusek... Walka dopiero się rozpoczęła! Animal Rival dostępne jest już na Steamie w promocyjnej cenie 11,89 Euro.