Filmowy Ghost in the Shell z bardzo kiepskim otwarciem

Produkcja spotkała się z dość chłodnym przyjęciem wśród recenzentów i fanów anime i ma to swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych filmu. Produkcja Ghost in the Shell wyniosła ponad 110 milionów dolarów. Pierwszy weekend w kinach uznawany jest zawsze za najbardziej dochodowy, więc niecałe 60 milionów dolarów zarobione przez GiTS nie napawa optymizmem. Analitycy sugerują, że film może okazać się komercyjną porażką. Na sequel raczej nie mamy co liczyć. Natomiast z Kraju Kwitnącej Wiśni docierają do nas informacje o zapowiedzi nowego anime z tego uniwersum. Za realizację filmu animowanego bierze się Production I.G. na czele z reżyserami - Kenijim Kamiyamą i Shinjim Aramakim, którzy maczali palce w takich dziełach jak Appleseed i Evangelion.