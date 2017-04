Frostpunk - trailer nowej, polskiej gry survivalowej

Niech Was nie zmyli główna część zwiastuna. Frostpunk nie będzie grą akcji, ale raczej survivalową strategią o przetrwaniu społeczeństwa w mroźnym, wrogim świecie. Szczegóły na temat rozgrywki nie są jeszcze znane, więc możemy tylko przypuszczać, że otrzymamy tytuł zbliżony jakościowo do rewelacyjnego This War of Mine . Frostpunk zadebiutuje na rynku w drugiej połowie 2017 roku - platformy nie zostały ujawnione.