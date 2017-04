Games with Gold na maj

Tym razem brak większych hitów, choć fani Gwiezdnych Wojen powinni być zadowoleni, o ile nie zdążyli jeszcze zagrać w The Force Unleashed II i LEGO: Star Wars. Te pozycje trafią na Xboxa 360, ale w ramach wstecznej kompatybilności odpalimy je również na Xbox One. Pełną rozpiskę majowego Games with Gold znajdziecie poniżej: Gry na Xbox 360 (oraz Xbox One w ramach wstecznej kompatybilności): Star Wars: The Force Unleashed 2

LEGO: Star Wars: The Complete Saga Gry na Xbox One: Lara Crof and The Temple of Osiris

Giana Sisters: Twisted Dreams - Director's Cut