Gry THQ na PS4 i PS3 kupisz za grosze

Zanim rzucicie się na stronę Humble Bundle od razu ostudzimy Wasz zapał. Promocja nie jest dostępna dla posiadaczy europejskich kont PSN. Żeby móc aktywować klucze z grami konieczne jest posiadanie na konsoli PS4 lub PS3 konta amerykańskiego. Jeśli takiego konta nie posiadacie, wystarczy zarejestrować nowego użytkownika z fikcyjnym adresem w USA. W sieci znajdziecie mnóstwo poradników, które pomogą Wam przejść przez ten proces. Posiadanie amerykańskiego konta przydaje się w sytuacji, kiedy promocje są objęte blokadami regionalnymi lub kiedy upragniona gra po prostu nie została wydana w Europie. Wracając do tematu, poniżej prezentujemy zestawy, jakie można zgarnąć w najnowszej akcji Humble Bundle. Pamiętajcie, że potrwa ona jeszcze 13 dni.

The Book of Unwritten Tales 2 (PS4)

Red Faction (PS4)

Super Dungeon Bros. (PS4

Deponia (PS4)

ArcaniA: The Complete Tale (PS4)

Za wpłatę powyżej średniej (około 11,83 dolara) dodatkowo zgarniecie:

Legend of Kay Anniversary (PS3 lub PS4)

Battle Worlds Kronos (PS4)

Destroy All Humans! (PS4)

Destroy All Humans! 2 (PS4

W najdroższym zestawie (za 15 dolara) otrzymacie również:

MX vs. ATV Supercross (PS3)

Darksiders (PS3)

Darksiders II (PS3)

MX vs. ATV Supercross Encore (PS4)

Darksiders Warmastered (PS4)

Darksiders II Deathinitive Edition (PS4)