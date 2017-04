Lemmingi na HoloLens wyglądają naprawdę dobrze

Lemmings to gra wydana przez Psygnosis w 1991 roku na Amigę, która doczekała się później wielu odsłon i portów. Celem gry jest przeprowadzenie grupy tytułowych stworzonek do wyjścia. Zadanie jest o tyle trudne, że lemingi poruszają się prosto przed siebie, nie bacząc na różne niebezpieczeństwa. Gracz musi wydawać im różne dyspozycje, by stracić jak najmniej osobników. Globacore pracuje nad wersją gry dla gogli HoloLens i trzeba przyznać, że już teraz wygląda to ciekawie. Rozszerzona rzeczywistość pozwala wyświetlać wirtualne elementy - w tym przypadku lemingi i wybrane obiekty - na obrazie naszego prawdziwego otoczenia. Postacie wydają się rozpoznawać meble dzięki czemu rozgrywka nabiera zupełnie innego znaczenia. Niestety nie wiadomo kiedy firma zakończy prace nad grą oraz czy w ogóle wprowadzi ją na rynek. Konsumencka wersja gogli HoloLens przygotowywana jest na rok 2019.