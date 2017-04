PlayStation Plus na kwiecień

ubiegłym tygodniu Microsoft przedstawił swoją ofertę darmowych gier na kwiecień i trzeba przyznać, że podniósł nią poprzeczkę konkurencji. W ofercie Sony nie znajdziemy wysokobudżetowych hitów, ale (po raz kolejny) gry niezależne od pomniejszych twórców. Być może jednak i one trafią w gusta graczy. Najciekawiej zapowiada się Drawn to Death - wieloosobowa strzelanka, w której przejmujemy kontrolę nad postaciami przypominającymi bazgroły ze szkolnego zeszytu. Miłośnikom zręcznościowych gier kooperacyjnych ma szansę spodobać się Lovers in Dangerous Spacetime. Gry na PS4: Drawn to Death

Lovers in Dangerous Spacetime

10 Second Ninja X

Curses'n Chaos Gry na PS3: Invizimals: The Lost Kingdom

Alien Rage Gry na PS Vita: 10 Second Ninja X

Curses'n Chaos