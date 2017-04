PlayStation Plus na maj

Jeśli lubicie klimat kosmicznych westernów to z pewnością ucieszy Was obecność na liście Tales from the Borderlands - jednej z najbardziej udanych gier przygodowych studia Telltale Games. Oprócz tego posiadacze PS4 będą mogli zagrać w Alienation - kosmicznego, kooperacyjnego shootera z widokiem izometrycznym.

Użytkownicy PS3 z kolei pobiorą Blood Knights - action RPGa z wampirami w tle oraz strategiczną grę rozgrywającą się na Karaibach XVII wieku - Port Royale 3: Pirates & Merchants.

Posiadacze PS Vity będą mogli zagrać w Laser Disco Defenders - zręcznościową strzelankę - oraz Type:Rider - interesującą platformówkę, w której wcielą się w rolę dwukropka przemierzającego 10 epok typografii.