Pokemon Go straciło 80% użytkowników...

W Pokemon Go wciąż gra bowiem ogromna rzesza graczy. Niantic Labs pochwaliło się, że w ich tytuł miesięcznie gra ponad 65 milionów użytkowników. Taka liczba zdecydowanie robi wrażenie. Studio zapowiedziało także, że Pokemon Go to gra, która jest dopiero w początkowym cyklu swojego życia. Twórcy pracują ciągle nad jej udoskonaleniem. Wkrótce powinniśmy spodziewać się chociażby nowego trybu kooperacji, który według Niantic Labs zachęci do powrotu starych graczy oraz zapowiedzianego wcześniej trybu wymiany Pokemonów.