SciFun w warunkach zerowej grawitacji

Materiał ten warto obejrzeć, bo w prosty i efektowny sposób prezentuje efekt zerowej grawitacji powstały podczas lotu parabolicznego. Samolot Novespace wykonuje 15 parabol nad Atlantykiem po to, by astronauci szkolący się do lotu w kosmos mogli przyzwyczaić się do tego niezwykłego doświadczenia. Darek "SciFun" Hoffman twierdzi, że tych wrażeń nie sposób porównać do czegokolwiek innego. Doświadczenie jest niesamowite, choć nie obywa się też bez problemów żołądkowych... Więcej informacji na temat Inicjatyw Andromeda możecie znaleźć na stronie Europejskiej Agencji Kosmicznej