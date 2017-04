Średni wiek gracza to 35 lat

Najliczniejszą grupę graczy stanowią mężczyźni poniżej 18 roku życia (18%). Tuż za nimi są mężczyźni w przedziale 18-35 lat (17%). Najmniej liczną grupę stanowią kobiety w wieku 36-49 lat (8%). Statystyczna graczka ma 37 lat, natomiast gracz - 33 lat. W ubiegłym roku amerykańscy gracze wydali 30,4 miliardy dolarów na gry. Co trzeci gracz przyznaje, że w przyszłym roku z pewnością zainwestuje w sprzęt VR. Aktualnie gogle VR znajdują się w 11% gospodarstw domowych. W niemal każdym domu (97%) znajduje się komputer PC, konsole zaś znajdują się w 48% mieszkań. Najbardziej popularnymi gatunkami są strzelanki (29%), gry casualowe (28%) i gry akcji (27%). 53% spośród najbardziej zaangażowanych graczy gra w gry sieciowe. 41% z nich wybiera do rywalizacji lub kooperacji przyjaciół, 21% członków rodziny, 18% gra z rodzicami, a 17% z partnerem. 45% graczy przyznaje, że dzięki grom spędza więcej czasu z rodziną. W ubiegłym roku do grona najlepiej sprzedających się w USA gier zaliczyć można: Call of Duty: Infinite Warfare Battlefield 1 GTA V Madden NFL 17 NBA 2k17 Tom Clancy's: The Division Overwatch Minecraft Call of Duty: Black Ops 3 FIFA 17 Z pełnym raportem ESA zapoznacie się w tym miejscu.