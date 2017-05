Aplikacja do... rozpoznawania hot dogów!

W czwartym sezonie serialu główny bohater Erlich Bachman wraz z kolegą rozwijają startup o nazwie SeeFood. (Uwaga, będą spoilery!). Aplikacja ma mieć potencjał porównywalny do Shazama. Wystarczy zrobić zdjęcie dowolnemu posiłkowi, by otrzymać jego przepis oraz informacje dietetyczne. Gdy bohaterom udaje się zebrać od inwestorów 200 tysięcy dolarów, okazuje się, że aplikacja działa prawidłowo tylko w przypadku, gdy analizowanym jedzeniem jest... hot dog. Prawie zjadłem pizzę, myśląc, że to hot dog. Aplikacja mnie uratowała. I prawdopodobnie moje życie ". Not Hotdog pobierzecie bezpłatnie na urządzenia z systemem iOS. Na fali popularności "Doliny Krzemowej" stworzono prawdziwą aplikację o nazwie "Not Hotdog", która służy do identyfikowania hot dogów. Na wypadek gdyby ktokolwiek miał problem z rozpoznaniem bułki i parówki, wystarczy zrobić zdjęcie danemu obiektowi i otrzymujemy jeden z dwóch możliwych wyników: "To hot dog!" lub "To nie hot dog". Użytkownik aplikacji dzieli się wrażeniami: " A filmowa idea SeeFood jest świetna i chętnie zobaczyłabym taką apkę na rynku. Wystarczy spojrzeć na funkcję Vision w asystencie Samsunga, Bixbym, by uświadomić sobie, że technologia rozpoznawania obiektów jest już na całkiem zaawansowanym poziomie. Co innego rozpoznawanie posiłków, które przecież mogą przybierać różne formy.