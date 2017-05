Będzie piąty sezon "Doliny Krzemowej"

Pierwszy odcinek "Doliny Krzemowej" widzowie zobaczyli 6 kwietnia 2014 roku. Od tamtej pory produkcja cieszy się dużym zainteresowaniem. Została dwukrotnie nominowana do Złotych Globów w kategorii "najlepszy serial komediowy". Zdobyła też nagrodę Satelity 2016, podobnie, w komediowej rywalizacji. "Dolina Krzemowa" jest bardzo dobrze oceniana przez recenzentów, którzy przyznają jej 84-90 na 100 punktów w serwisie Metacritic. 25 czerwca zostanie wyemitowany finałowy odcinek czwartej serii "Doliny", ale to jeszcze nie koniec opowieści. HBO informuje, że będzie kontynuacja. Piąty sezon pojawi się w 2018 roku. Niestety w kolejnych odcinkach nie zobaczymy jednej z gwiazd serialu, T. J. Millera, odgrywającego rolę Erlicha Bachmana. Oficjalnie nie podano powodu rozstania z aktorem. Może Miller nie ma czasu? Pracuje przy trzech innych produkcjach ("The Emoji Movie", "Walden" i "Ready Player One"), jest też komikiem. Niedawno pisaliśmy w CHIP-ie o aplikacji inspirowanej jednym z odcinków "Doliny Krzemowej". To gra Whac-A-Mole, którą twórcy serialu - z automatów przenieśli do rozszerzonej rzeczywistości.