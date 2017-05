Krecia gra z Black Mirror istnieje naprawdę

Popularny m.in. w wśród entuzjastów nowych technologii serial "Black Mirror" to niepowiązane ze sobą fabularnie opowieści, które opowiadają mroczne historie. Komputery i rozwiązania nieco bardziej zaawansowane od tych dostępnych dzisiaj w "Black Mirror" często przerażają. W odcinku zatytułowanym "Playtest" jego główny bohater, Cooper Redfield, zgłasza się jako betatester urządzenia do rozszerzonej rzeczywistości. Kontakt z tą AR Cooper rozpoczyna od gry inspirowanej znaną z automatów zabawą Whac-A-Mole, w której należy gumowym młotkiem uderzać krety pojawiające sie losowo w dziurach (scena z kretami w zwiastunie serialu powyżej od 1:14). Studio Capitola VR odtworzyło serialową postać gry - z wykorzystaniem gogli HoloLens, które mają funkcję śledzenia dłoni. W praktyce wygląda to niemal identycznie jak w scenie z "Black Mirror". Gracz unosi do góry palec, headset rozpoznaje położenie, a następnie podąża za jego ruchem. W ten sposób możliwe jest "uderzenie" wirtualnego kreta. W tej chwili aplikacja przechodzi fazę prototypową i nie wiadomo kiedy zadebiutuje na goglach HoloLens.