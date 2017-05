Inner Voices - nowy polski horror debiutuje na Steamie

Według informacji, które CHIP zdobył na Pyrkonie, Inner Voices jest znacznie bliższe polskiemu Layers of Fear, niż Amnesii. Zamiast atakujących nas potworów czy licznych "straszaków" typu jump scare twórcy stawiają na mroczny klimat niepokoju i fabułę, która powinna wywoływać ciarki na plecach. Koncepcja i pierwsze zalążki gry powstały w trakcie trzydniowego game jam'u, organizowanego przez Epic - twórców silnika Unreal Engine 4. Grę wydaje nowy polski wydawca Fat Dog Games. Inner Voices jest już dostępne na Steamie w promocyjnej cenie 8,99 USD. Inner Voices to tzw. pierwszoosobowa gra logiczna z elementami horroru. Rozgrywa się w krainie inspirowanej twórczością H. P. Lovecrafta, Edgara Allana Poe i Stephena Kinga. Rozwiązując kolejne zagadki, gracz stopniowo odkrywa historię głównego bohatera - Johna Blake'a. Poszukiwanie prawdy wiąże się także z koniecznością podejmowania trudnych decyzji moralnych, które z kolei wpływają na rozwój fabuły i ostatecznie wybór jednego z pięciu zakończeń.Według informacji, które CHIP zdobył na Pyrkonie, Inner Voices jest znacznie bliższe polskiemu Layers of Fear, niż Amnesii. Zamiast atakujących nas potworów czy licznych "straszaków" typu jump scare twórcy stawiają na mroczny klimat niepokoju i fabułę, która powinna wywoływać ciarki na plecach. Koncepcja i pierwsze zalążki gry powstały w trakcie trzydniowego game jam'u, organizowanego przez Epic - twórców silnika Unreal Engine 4. Grę wydaje nowy polski wydawca Fat Dog Games. Inner Voices jest już dostępne naw promocyjnej cenie 8,99 USD.