Kto zagra Wiedźmina, a kto Yennefer w serialu Netflixa

Dwa lata temu na Polconie pisarz zmienił swój typ na Madsa Mikkelsena, co wywołało w Internecie burzę komentarzy. Czy Netflix weźmie pod uwagę upodobania Andrzeja Sapkowskiego? Przekonamy się. Netflix nie zdradził jeszcze żadnych informacji o aktorach, którzy wystąpią w serialu. Temat jest gorący, gdyż dobranie głównych ról może zaważyć o odbiorze całości. Wiedźmin, zarówno ten książkowy, jak i znany z gier wideo, ma miliony fanów na całym świecie, a każdy z nich ma w głowie własne wyobrażenie tego protagonisty. Sam autor zapytany w jednym z wywiadów o to, kogo widziałby w roli Geralta, odparł, że.... Później przyznał jednakże, że był to wyłącznie żart mający uspokoić nachalnych fanów. Dwa lata temu na Polconie pisarz zmienił swój typ na, co wywołało w Internecie burzę komentarzy. Czy Netflix weźmie pod uwagę upodobania Andrzeja Sapkowskiego? Przekonamy się. Mads Mikkelsen Mikkelsen jest zdecydowanym faworytem również wśród internautów i pojawia się w wielu zestawieniach dotyczących spekulacji na temat obsady. Aktora widzieliśmy już w kilku rolach fantasy (Tristan w "Królu Arturze", Draco w "Starciu Tytanów", Jednooki w "Valhalla: Starciu Tytanów"). Swoją posturą i siwym zarostem rzeczywiście mocno przypomina Geralta, ale czy 50-letni już aktor udźwignąłby pierwszoplanową rolę młodego wiedźmina? Hugh Jackman Równie często wśród spekulacji przewija się nazwisko Hugh Jackmana znanego z roli Wolverina. Niewątpliwie ma on odpowiedni głos, posturę i charyzmę konieczną, by wcielić się w niepokornego, zamkniętego w sobie Geralta. Obawiam się jednak, że na takie nazwisko Netflix po prostu nie będzie miał budżetu. Poza tym aktor bardzo mocno kojarzy się z X-Manem ze szkieletem z adamantium i chociaż gdyby dobrze się zastanowić to Wolverine i Geralt mają ze sobą wiele wspólnego, serialowi mogłoby to nie wyjść na zdrowie. Viggo Mortensen Jeszcze kilkanaście lat temu nie widziałabym lepszego kandydata do roli Geralta. Viggo podbił serca fanów rolą Aragorna we "Władcy Pierścieni", dzięki czemu wiemy, że doskonale sprawdziłby się w kolejnym filmie fantasy. Dodatkowo umie już jeździć konno i nieźle machać mieczem. Niestety, choć on także powtarza się w typach internautów, aktor ma już na karku 58 lat. Ale nawet gdyby mimo swojego wieku podołał wymagającej fizycznie roli, mogłoby się okazać, że tak jak w przypadku Jackamana Netflixa na niego po prostu nie stać. Josh Holloway W ubiegłym roku gruchnęła plotka jakoby gwiazda serialu Lost - Josh Holloway - miał zagrać Wiedźmina. Platige Image szybko zdementowało tę informację, a mimo to wielu fanów wciąż wytrwale typuje go do roli Geralta. Tak naprawdę trudno im się dziwić. Josh najbardziej pasuje wiekowo do tej postaci i bardzo mocno przypomina wygląd bohatera gry. Nikolaj Coster-Waldau Choć nie zdobył jeszcze sławy na miarę Jackmana czy Mortensena, Nikolaj ma rzeszę wiernych fanów, którzy pokochali go dzięki roli Jamiego Lannistera z "Gry o tron". Wiemy, że całkiem nieźle włada mieczem i dobrze wygląda w długich, przybrudzonych włosach. Jak internauci słusznie zauważyli ma też bardzo podobne rysy twarzy do wirtualnego Geralta. Do tego potrafi być czarujący i jednocześnie nieokrzesany. Prawdopodobnie jego angaż nie nadszarpnąłby mocno budżetu Netflixa. Maul Cosplay Tego niemieckiego cosplayera uwielbia ponad 176 tysięcy fanów. Jedną z jego najbardziej rozpoznawalnych ról jest właśnie Geralt. Maul znany jest z dużego poczucia humoru i profesjonalnego podejścia do tematyki cosplay'ów. Powyżej możecie zobaczyć fanowski film, w którym wziął udział. Chyba nikt nie pogniewałby się na taki wybór, prawda? I Netflix mógłby zaoszczędzić na charakteryzacji! Zupełnie nieznany aktor forum Reddit, gdzie Internauci wymieniają się swoimi typami to właśnie "nieznany aktor" zebrał najwięcej pozytywnych opinii. Czy się to komuś podoba, czy nie, to najbardziej prawdopodobna opcja ze wszystkich. Przypatrzcie się serialom oryginalnym Netflixa. Za wyjątkiem "House of Cards" z Kevinem Spacey i "Stranger Things" z Winoną Ryder nie znajdziecie tu gwiazd wielkiego formatu. Netflix wybiera aktorów niszowych, młodych lub takich, którzy nie są utożsamiani z jedną postacią. I to jest właśnie recepta na sukces. Seriale takie jak "Orange is the new black", "Sense 8", czy "13 powodów" ogląda się dobrze między innymi dlatego, że nie widzimy w nich wciąż tych samych twarzy (polskie kino mogłoby sobie wziąć do serca taki przykład). Przypatrzcie się także sukcesowi konkurencyjnej Gry o Tron. Przed serialem HBO nikt nie słyszał o Emilii Clarke czy Kicie Harringtonie. Na, gdzie Internauci wymieniają się swoimi typami to właśnie "nieznany aktor" zebrał najwięcej pozytywnych opinii.