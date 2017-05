Messenger: Instant Games dostępne dla wszystkich!

Dodanie gier do Messengera jest świetnym pomysłem. Po pierwsze nie musimy instalować dodatkowych aplikacji, a po drugie możemy grać ze znajomymi (także w grupach) o dowolnej porze, dzięki turowej mechanice. W kolekcji Instant Games znajduje się obecnie 50 tytułów m.in. Pac-Man, Everwing, Words with Friends, Arkanoid, 8 Ball Pool, Snake, Zoo Keeper itp. Nie wszystkie jednak będą od razu dostępne w każdym regionie. By zagrać ze znajomymi wystarczy otworzyć okienko z rozmową, a następnie kliknąć w ikonkę pada i wskazać interesującą nas grę. Przy każdym tytule pojawi się także informacja o tym, czy nasi znajomi mieli już okazję w niego zagrać i jaki maksymalny rekord osiągnęli. Aktualizacja Messengera z funkcją Instant Games jest stopniowo rozpowszechniana na systemach iOS i Android. Proces udostępniania może potrwać do kilku tygodni. Aktualizacja Messengera z funkcją Instant Games jest stopniowo rozpowszechniana na systemach iOS i Android. Proces udostępniania może potrwać do kilku tygodni.