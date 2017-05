Netflix dla gier fabularnych?

Sukces gier Telltale czy ostatniego Hitmana wskazuje, że gracze nie mają nic przeciwko oczekiwaniu na kolejne odcinki danej części, o ile są one tak wciągające jak niektóre seriale. Phil Spencer, szef działu Xbox, ma ciekawą wizję dotyczącą rozwinięcia tego modelu biznesowego. Według niego świetnym pomysłem byłoby stworzenie jednej platformy - czegoś na kształt Netflixa-, w której gracze opłacaliby jeden abonament i otrzymywaliby dostęp do wszystkich gier. Te zaś wydawane byłyby w odcinkach. Zdaniem Spencera pozwoliłoby to zapewnić developerom szybszy zysk ze sprzedaży, gdyż nie musieliby oni czekać na ukończenie serii, tylko pracowaliby nad pojedynczymi epizodami wydawanymi w cyklu miesięcznym czy kwartalnym. Z kolei gracze nie wydawaliby jednorazowo dużych kwot, tylko niewielki abonament, co nie obciążałoby mocno ich portfela. A Wam jak podoba się taka koncepcja?