Bagiński kręci Wiedźmina dla Netflixa!

Andrzej Sapkowski będzie współpracował z twórcami serialu jako tzw. konsultant kreatywny. Autor nie ukrywa radości i zaznacza, że dopilnuje, aby serial zachował wierność jego dziełu. Producentami wykonawczymi zostali Sean Daniel oraz Jason Brown odpowiedzialni za takie produkcje jak cykl Mumia czy serial The Expanse. - Bohaterowie są oryginalni, zabawni i wciąż zaskakują, nie możemy się doczekać, kiedy pokażemy ich przygody w serwisie Netflix, który jest idealną platformą dla podobnych historii - zaznaczają producenci. Fanów pewno zainteresuje informacja, że Tomasz Bagiński wyreżyseruje co najmniej jeden odcinek w każdej serii. Będzie też pracował przy produkcji filmu razem z Jarosławem Sawką z Platige Image.

“Wiedźmin” już raz został przeniesiony na ekran, ale polska produkcja z Michałem Żebrowskim i Zbigniewem Zamachowskim nie spotkała się z ciepłym przyjęciem ze strony fanów książek Sapkowskiego. Tym razem możemy spodziewać się, że nie zabraknie efektów specjalnych z prawdziwego zdarzenia, a białowłosy pogromca potworów trafi do serc fanów fantastyki na całym świecie.