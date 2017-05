Polska gra The Wizards pozwoli poczuć się czarodziejem

Alice VR może nie okazała się hitem (średnia ocen 6/10), ale pamiętajmy, że był to debiut Carbon Studio. Wkrótce na Steamie i w sklepach Oculusa oraz HTC Vive znajdziemy kolejną produkcję Polaków. Tym razem przeniesiemy się do krainy fantasy i wcielimy w rolę czarodzieja, którego zadaniem będzie odparcie ataku najeźdźców. Możemy liczyć na łamigłówki i efektowne zaklęcia, a także tzw. Karty Losu, które podniosą regrywalność ponownych rozgrywek. Powyżej możecie zobaczyć pierwszy zwiastun z fragmentami gameplay'u tej produkcji. The Wizards zadebiutuje latem tego roku na Steamie w ramach Wczesnego Dostępu.