VR błyskawicznie zdobywa teren w pornografii

Pierwsze wideoklipy pornograficzne, opublikowane przez Pornhub i wykonane w technice VR pojawiły się na stronie wiosną 2016 roku. Internauci, korzystający np. z gogli Cardboard lub innych urządzeń umożliwiających oglądanie filmów w tej technice, mieli do dyspozycji około 30 klipów. Dziś w portalu jest ponad 2600 wideo przystosowanych do wyświetlania w goglach. Pornograficzne filmy VR mocno podnoszą oglądalność Pornhub. Z opublikowanych właśnie danych wynika, że produkcje należące do tej kategorii śledzi około pół miliona użytkowników dziennie. Wśród osób, szukających materiałów z wirtualną rzeczywistością, najwięcej jest zainteresowanych Hentai, czyli japońskimi animacjami. Porno VR jest 1,6 raza częściej oglądane przez mężczyzn, niż przez kobiety. Oglądalność klipów sięgnęła poziomu pół miliona odtworzeń dziennie na początku roku. Ale rekordowym dniem było Boże Narodzenie. Wówczas liczba dziennych odsłon klipów VR w pornograficznym serwisie przekroczyła 900 tysięcy. Dane obejmują też geografię. Największy wzrost popularności pornograficznej VR jest w państwach rozwiniętych, w których łatwiej zdobyć gogle. Zaskakuje może Etiopia, gdzie przyrost widzów był wolniejszy tylko w porównaniu z USA i Kanadą, ale dużo szybszy, niż w innych krajach świata.