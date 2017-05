Portal Knights już dostępny na PC, PS4 i Xbox One

Wiele gier z otwartym światem próbowało zdeklasować Minecrafta, ale do tej pory żadnej się to nie udało. Szansę na to ma najnowsza produkcja studia Keen Games - Portal Knights - która oferuje wszystko to, czego Minecraftowi zabrakło. Znajdziemy tu zatem sympatyczną, kolorową oprawę wizualną, dynamiczne i widowiskowe walki (łącznie z wymagającymi pojedynkami) oraz trzy rodzaje postaci: maga, łowcę i wojownika.

Celem gry jest wspólne przeżywanie przygód - eksplorowanie światów, tworzenie budynków, przeszukiwanie lochów i pokonywanie kolejnych niebezpieczeństw. Podobnie jak w Minecraftcie będziemy mogli budować domy oraz zamki z przeróżnych materiałów. Nie zabraknie także możliwości uprawiania roślin i zbierania plonów, a także tworzenia własnych zaklęć. W Portal Knights zagramy razem z maksymalnie trzema innymi osobami w trybie online lub lokalnie z dwoma innym graczami. Bezpłatne demo pozwala poznać zasady gry, ułatwiając decyzję o zakupie. Pełna wersja kosztuje 79 zł (zarówno w wersji na PC, jak i na konsolę).