Postapokaliptyczna strategia - Sick City

Sick City ma czerpać garściami z klasyków gatunku real-time strategy (RTS). Gracze będą planować manerwy taktyczne niczym w grze Commandos, prowadzić działania bez konieczności wydobywania surowców niczym w Company of Heroes i wykorzystywać unikatowe zdolności bohaterów podobnie jak w WarCraft III. Osadzona w postapokaliptycznym świecie rozgrywka ma wyróżniać się mechaniką, wymagającą od gracza natychmiastowej reakcji na ruchy przeciwnika. Konieczne będzie też stosowanie przemyślanych taktyk w zależności od sytuacji na polu bitwy. Do zwycięstwa poprowadzą dwie drogi: zabicie lidera przeciwników lub zdobycie i utrzymanie przez 30 sekund sztabu wroga. W Sick City fani będą mogli uczestniczyć w podejmowaniu wszystkich najważniejszych decyzji, które ukształtują finalną postać gry. Nowe mapy, frakcje, tryby rozgrywki, kampanie, e-sportowe aspekty tytułu zależeć będą wyłącznie od propozycji zgłaszanych przez społeczność graczy. - Opinie fanów ROCCAT były kluczem do sukcesu naszego lapboardu (długa klawiatura z miejscem na myszkę), miały też ogromny wpływ na ostateczną koncepcję wielofunkcyjnego stojaka na słuchawki. Podobnie chcemy tworzyć gry. Sick City jest konkurencyjnym tytułem, a takie mają szansę powstawać, kiedy angażujemy do procesu kreacyjnego społeczność graczy – tłumaczy René Korte, założyciel oraz CEO ROCCAT. Sick City w ramach tzw. wczesnego dostępu prawdopodobnie będzie kosztowało 10 dolarów. Premiera pełnej wersji została zaplanowana na przyszły rok, jednak już w przyszłym miesiącu ruszą testy alfa dla dziennikarzy z całego świata.