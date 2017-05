Rosyjski youtuber może trafić do więzienia za granie w Pokemon Go

W materiale, który możecie zobaczyć powyżej Sokolovsky udaje się do Kościoła Wszystkich Świętych w Jekatynburgu. W tej cerkwi znajduje się ważny punkt mobilnej gry Pokemon Go - tzw. gym, w którym gracze toczą walki z innymi o dominację terenu. Śmiało można zatem przypuszczać, że youtuber nie był pierwszym, który grał w Pokemon Go w tym właśnie miejscu. Jako pierwszy nagrał jednak to wydarzenie, krytykując przy okazji ustawę i wyjaśniając, że jego zdaniem stanie w cerkwi i używanie smartfona nikogo nie powinno obrażać. Nagranie ma luźny charakter i nie brakuje w nim żartów. Niestety rosyjski prokurator uznał, że Sokolovsky podżega do nienawiści na tle religijnym w związku z czym powinien odbyć karę pozbawienia wolności. Youtuber po opublikowaniu materiału został aresztowany, a następnie zwolniony, ale obecnie trwa w sądzie proces. Jeśli sąd przychyli się do wniosku prokuratury Sokolovsky może trafić do więzienia nawet na 3,5 roku. "Jestem w szoku. Byłem w więzieniu 3 miesiące i są to drzwi do piekła. Nie uważam się za ekstremistę. Może jestem idiotą, ale w żadnym wypadku nie ekstremistą" - tłumaczy pozwany. Wyrok zostanie ogłoszony 11 maja.