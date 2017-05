Simsy wracają na smartfony!

Choć trudno w to uwierzyć, seria The Sims ma już 17 lat. Do tej pory wydano cztery główne, pecetowe odsłony gry, pięć spin-offów (m.in. The Sims Online i The Sims: Średniowiecze), całe tony dodatków oraz dwie aplikacje - The Sims Social, która była dostępna na Facebooku oraz The Sims FreePlay, która pojawiła się na urządzeniach mobilnych. Pecetowa wersja gry wydana w 2014 roku była krótko mówiąc kiepska. Gra rozczarowywała brakiem ewolucji w mechanice i brakiem wielu dodatków znanych z poprzednich części. Ostatnia mobilna odsłona gry również nie była udana. The Sims FreePlay nie dosyć, że mocno obciążało smartfony to jeszcze pozwalało kontrolować wyłącznie jedną postać i wykonywać jedną czynność w czasie rzeczywistym. Zadania były ograniczone czasowo, sprawiając że gra bez odwoływania się do dostępnych przez mikropłatności wspomagaczy, które m.in. przyspieszały akcje była frustrująco trudna. The Sims Mobile ma być zupełnie inne. Twórcy zapewniają wręcz, że grze bliżej będzie do dawniejszych, pecetowych wersji gry. Możemy zatem liczyć na rozbudowany kreator postaci, oferujący niemal nieograniczone możliwości kreator domów oraz możliwość brania udziału w imprezach innych graczy. Z informacji podanych przez producenta wynika również, że z pokolenia na pokolenie odblokowywać będziemy dodatkowe ścieżki kariery oraz prezenty, które pomogą nowym Simom lepiej wystartować. Niestety EA nie podało oficjalnej daty premiery aplikacji. Co ciekawe, w tej chwili jest ona dostępna na Google Play i App Store, ale zainstalować ją mogą jedynie mieszkańcy Brazylii.