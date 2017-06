Ubisoft: 2 część Beyond Good and Evil

Początek konferencji był dość leniwy, na szczęście Ubisoft szybko przeszedł do konkretów. Oto w co zagramy w najbliższych miesiącach. "Beyond Good and Evil 2" Orientalna knajpka, antropomorficzne zwierzaki, latające w powietrzu statki... Tak. Doczekaliśmy się powrotu wspaniałej gry akcji z 2003 roku. Ubisoft wielokrotnie wstrzymywał prace nad tym tytułem, a jeszcze kilka dni temu Michael Ancel, projektant "Beyond Good and Evil" zarzekał się, że na E3 nie zobaczymy żadnego materiału z tej produkcji. I chyba dobrze, że zdołano uciszyć zainteresowanie grą, bo tym większą radość sprawił fanom widok powyższego zwiastuna. Po prezentacji na scenie zobaczyliśmy wzruszonego Ancela, który, ze łzami w oczach, dostał owacje na stojąco. O grze nie wiemy jeszcze zbyt dużo. Historia rozegra się przed narodzinami Jade, bohaterki pierwszej części, w odległym systemie słonecznym, w którym pewna korporacja trudni się tworzeniem hybryd istot i zmuszaniem ich do niewolniczej pracy. Gracze wcielą się w rolę gwiezdnych piratów, walczących o wolność i sprawiedliwość. "Far Cry 5" Kolejna część strzelanki z perspektywy pierwszej osoby zapowiada się również bardzo dobrze. Trzyminutowy zapis z rozgrywki ujawnia obecność psiego towarzysza, przeciwników nie mających litości oraz sprzymierzeńców. A w tle muzyka country. "Far Cry 5" zadebiutuje na wszystkich platformach 27 lutego 2018 roku. "The Crew 2" Sieciowe wyścigi zostaną wzbogacone o nowe pojazdy. W drugiej części gracze będą nie tylko sterować samochodami, ale także motocyklami, samolotami, motorówkami, monster truckami i bolidami formuły 1. Chętni mogą zapisać się do bety pod tym linkiem. "The Crew 2" pojawi się w sprzedaży na początku 2018 roku. "Skull and Bones" To nowy tytuł Ubisoftu, który powinno przypaść do gustu fanom "Assassin's Creed IV: Black Flag". W grze przejmiemy kontrolę nad pirackim statkiem, który będziemy rozwijać i udoskonalać w miarę postępów w rozgrywce. Naszym zadaniem będzie eksploracja, wydobywanie skarbów oraz walka z nieprzyjaciółmi. Produkcja skupiona jest na potyczkach wieloosobowych (drużyny pięcioosobowe). Same potyczki mają być dynamiczne, ale niepozbawione aspektów taktycznych - gracze będą musieli brać pod uwagę kierunek wiatru, prądy morskie, a także mocne i słabe strony okrętów. "Skull and Bones" zadebiutuje jesienią przyszłego roku, ale już teraz można zapisać się do testów beta. "Transference" Teraz nowość - dla posiadaczy gogli VR. "Transference" to psychologiczny thriller, który chce zatrzeć granice między filmem i grą. Opowieść ma koncentrować się na odtwarzaniu wspomnień pewnego mężczyzny i odkrywaniu prawdy, związanej z jego obsesją. W produkcji bierze udział Elijah Wood znany z roli Frodo we "Władcy Pierścieni". "Transference" zadebiutuje na wiosnę 2018 roku. Będzie kompatybilne z zestawami PSVR, Oculus Rift i HTC Vive. "Assassin's Creed: Origins" Grę zapowiedziano już chwilę wcześniej na konferencji Microsoftu na E3. Tym razem zobaczyliśmy zwiastun, ukazujący przede wszystkim tętniący życiem Egipt, w którym przyjdzie się poruszać graczom. Bogata fauna i możliwość korzystania ze wzroku orła kojarzą się z "Far Cry: Primal". "Assassin's Creed: Origins" pojawi się 17 października na wszystkich platformach. Co jeszcze na E3? Wkrótce w CHIP-ie najciekawsze szczegóły z pokazu Sony. A o 18:00 konferencja Nintendo, którą też dla was będziemy śledzili. Targi producentów gier w LA potrwają do czwartku.