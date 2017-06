Wszystko, co musisz wiedzieć o najnowszych grach

Za niespełna tydzień (13 czerwca) zaczną się w Los Angeles chyba największe targi elektronicznej rozrywki, czyli E3. To kolejna duża impreza po Computexie i WWDC, która prowokuje media do licznych spekulacji i szukania źródeł przecieków. Jakich gier możemy się spodziewać, który producent pokaże coś niezwykłego? Zacznijmy na razie od sprzętu, który budzi duże emocje, czyli od najnowszej wersji Xboxa.

Xbox Scorpio z datą premiery?

Zwiastuny reklamowy Microsoftu kończy slogan "poczuj prawdziwą moc". Bez wątpienia chodzi o konsolę Xbox Scorpio, wypatrywaną przez wielu graczy. Odtwarzając tę reklamę w zwykłym tempie nie ma szans, by ktokolwiek zauważył detale, ale jeśli zatrzymacie klatki w dwóch miejscach, na jaw wyjdą ciekawe niuanse.

W scenie z kołem młyńskim, na namiocie z lewej strony umieszczono napis "6>4", który możemy odebrać jako delikatny prztyczek w nos Sony. Chodzi tu najpewniej o moc obliczeniową konsol obu producentów. Xbox Scorpio ma oferować 6 teraflopsów, a PS4 Pro oferuje jedynie 4 teraflopsy.

Natomiast w scenie z koncertem można dostrzec bardzo intrygujący napis na podeście "X10S101-317". Jeśli X10S potraktujemy jak kodową nazwę Xbox One Scorpio, to pozostałe cyfry ułożą się w datę 13.10.2017. Boom! Czyżby w ten sposób Microsoft zdradził nam premierę swojego urządzenia?

Co pokaże Bethesda?

W swojej zapowiedzi producent i wydawca gier skupił się na emocjach związanych z poprzednimi targami E3. Jedynymi grami, które oficjalnie znajdują się w produkcji jest Quake Champions oraz Fallout 4 w VR. Jesteśmy przekonani, że tych dwóch tytułów na konferencji nie zabraknie. Biorąc pod uwagę popularność mobilnej gry Fallout Shelter, która zadebiutowała równo rok temu, Bethesda być może pokaże nam jej sequel lub większą aktualizacje. Według plotek producent pracuje już także nad nową odsłoną gry Wolfenstein.

Ubisoft postawi na sprawdzone marki

Z zabawnego filmu wynika, że francuski producent skupi się nie tylko na znanych i lubianych przez fanów seriach (Far Cry, The Crew, South Park). Fragmenty zapowiedzi sugerują, że Ubisoft ma w zanadrzu jeszcze kilka nowości. Obstawiamy nowego Assassin's Creeda, który według ostatnich plotek ma rozgrywać się w starożytnym Egipcie. Nie powinniśmy natomiast liczyć na Beyond Good & Evil 2 - kilka dni temu twórca gry Michael Ancel przyznał, że tego tytułu na E3 nie zobaczymy.

EA zabłyśnie nowymi Gwiezdnymi Wojnami

Wydawca potwierdził, że na konferencji zaprezentuje drugą część Star Wars: Battlefront, a także Need For Speed: Payback i sztandarowe gry sportowe (Madden NFL 18, FIFA 18, NBA Liv 18). Nas najbardziej interesuje jednak inna gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen, nad którą od przeszło trzech lat pracuje studio Visceral Games. W ubiegłym roku przedstawiono zaledwie urywek tej produkcji. Według plotek będzie to gra fabularna z otwartym światem rozgrywająca się z perspektywy trzeciej osoby - innymi słowy to, czym miał być wysokobudżetowy hit Star Wars 1313, który produkcja w 2012 roku została zatrzymana, po przejęciu twórczości George'a Lucasa przez Disney'a.

Sony pochwali się grami zapowiedzianymi rok temu

W ubiegłym roku konferencja Sony okazała się najlepsza. Wydawca oczarował fanów PS4 zapowiedzią The Last of Us 2, nowym God of Warem, dodatkiem do Uncharted 4 i postapokaliptycznym Days Gone. Z całą pewnością na tegorocznych E3 zobaczymy dalsze prezentacje wymienionych gier. Spodziewamy się także ujrzeć kolejne produkcje VR, zwłaszcza strzelanki opracowane z myślą o kontrolerze Aim Controller, który zadebiutował razem z gra FarPoint. Sony nie byłoby sobą, gdyby nie ukryło w rękawie dodatkowego asa, więc mamy nadzieję zobaczyć również niezapowiedziane wcześniej tytuły. Wprawdzie na zwiastunie powyżej widzimy też Death Stranding od Hideo Kojimy, projektant przyznał, że gra na E3 jeszcze się nie pojawi.

Microsoft znów niczym nie zaskoczy

Gigant z Redmond będzie miał swoich pięć minut podczas prezentacji Xbox Scorpio i jesteśmy przekonani, że konsola rozpali zmysły wielu graczy. Pytanie tylko, co Microsoft zaoferuje poza nią? Na początku tego roku firma anulowała prace nad jednym z ciekawszych tytułów - Scaleboundem. Twórcy Halo potwierdzili, że nie zobaczymy podczas targów jej szóstej części. Najprawdopodobniej producent postawi na zapowiedziane już wcześniej gry - Sea of Thieves, Crackdown 3 i State of Decay 2. Być może pojawi się też jak co roku kolejna Forza oraz kilka gier zewnętrznych producentów np. Middle-Earth: Shadow of War lub nowy Tomb Raider.

Wprawdzie targi zaczynają się dopiero 13 czerwca, ale branżowe konferencje zaczną się już w sobotę. Pierwszy będzie Electronic Arts, dzień później zaprezentuje się Microsoft. Z niecierpliwością będziemy czekać na kolejne. Codziennie czeka nas porcja ekscytujących premier.