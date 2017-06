Targi producentów gier w Los Angeles - E3 start

Jako pierwszy podczas E3 swoje nowości pokazał amerykański wydawca Electronic Arts, znany głównie z serii gier sportowych. I od razu były niespodzianki - dwie gry, które EA udało się zachować dotąd w tajemnicy.

A Way Out

Rok temu EA uruchomiło program, mający wspierać wybranych niezależnych producentów. Owocem jest gra "A Way Out" przygotowana przez twórców wzruszającej gry przygodowej "Brothers: A Tale of Two Sons". Nowa produkcja przewiduje grę dwóch osób i pozwoli zarówno na rozgrywkę w trybie online jak i w lokalnym trybie podzielonego ekranu. Fabuła nie wydaje się skomplikowana - uczestnicy wcielają się w postaci dwóch więźniów, szykujących się do ucieczki. Los więźniów zależy od współpracy graczy i, jeśli wierzyć słowom producenta, "A Way Out" mocno zaskoczy nas pod względem mechaniki. Nie zabraknie poszukiwań ukrytych przedmiotów, rozwiązywania zagadek, elementów zręcznościowych i pościgów.

Pod względem wizualnym produkcja jest oryginalna. Przez cały czas, nawet podczas rozgrywki online, każda osoba będzie widzieć podzielony ekran, cały czas kontrolując, co w tym samym momencie robi wspólnik. Twórcy obiecują, że "A Way Out" nie będzie liniowa. Wiele problemów da się rozwiązać na przynajmniej dwa sposoby. Gra zadebiutuje w 2018 roku.

Anthem

Druga nowość od EA (za którą odpowiada studio BioWare) to "Anthem". O tej produkcji na razie wiemy mało. Zobaczyliśmy tylko zwiastun, pokazujący, że mamy do czynienia z grą akcji, dziejącą się w rozległym i niebezpiecznym świecie. Pierwsze wrażenie? Całość przypomina skrzyżowanie "Dragon Age'a" z "Mass Effectem".

Więcej na temat "Anthem" dowiemy się podczas konferencji Microsoftu w nocy z niedzieli na poniedziałek (początek o 23:00). A tu piszemy więcej o nowych grach EA.

Electronic Entertainment Expo - w skrócie E3 - to coroczna wystawa poświęcona grom wideo. Pierwotnie w wydarzeniu uczestniczyli wyłącznie eksperci branżowi i dziennikarze, ale od 2009 roku targi są dostępne dla wszystkich. Pierwsza edycja została zorganizowana w 1995 roku i przyciągnęła do hal Los Angeles ponad 50 tysięcy zwiedzających. W tym roku E3 trwa od 10 do 15 czerwca.