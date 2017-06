E3: Electronic Arts stawia na sequele

Electronic Arts, poza grami opisanymi przez nas wcześniej, wydaje się kroczyć tym samym utartym szlakiem, stawiając przede wszystkim na sprawdzone marki. Gry sportowe W przypadku wirtualnej piłki nożnej wydawca pochwalił się zaangażowaniem do sesji motion capture samego Christiano Ronaldo. Według developera, wierne odzwierciedlenie ruchów gwiazdy wielkiego formatu doda realizmu rozgrywce a grze splendoru. Gra zadebiutuje 29 września na komputerach PC i konsolach Xbox One oraz PS4. W "Madden NFL 18" producent zwrócił uwagę na detale postaci zawodników, które ponoć genialnie będą wyglądać na nowej konsoli Microsoftu - Xbox Scorpio. W grze wprowadzony zostanie też tryb fabularny, przypominający tryb kariery w FIFA 17 i 18. "NBA Live 2018" dostało z kolei tryb "The One", który pozwoli na rozwój ulicznej kariery bohatera i jego drogę do sławy w lidze NBA. Demo gry pojawi się 18 sierpnia, a zapisane dane zostaną przeniesione do pełnej wersji. "Need for Speed: Payback" Wyścigowa seria powróci do konwencji znanej z części "The Run". Gra będzie zatem filmowa i nastawiona na widowiskowe efekty specjalne, przypominające te z serii "Szybcy i Wściekli". Ekipa trzech bohaterów poszuka odwetu na kartelu, sprawującym władzę nad kasynami w mieście. W materiale pokazowym zaprezentowano ciekawy wyścig, w którym gracz musiał dogonić ciężarówkę na autostradzie, pozbyć się wrogów, a następnie wykraść auto. Gratką dla fanów tuningu będzie z pewnością możliwość kupowania wraków i przerabiania ich na superauta. Premiera "Need for Speed: Payback" planowana jest na 10 listopada. "Star Wars Battlefront II" Tej grze EA poświęciło aż pół godziny i chyba nie ma się czemu dziwić. Po chłodnym przyjęciu pierwszej części, twórcy najwyraźniej poczuli się zobligowani do zaspokojenia potrzeb fanów "Gwiezdnych Wojen". Tym razem mają oni otrzymać długą i rozbudowaną kampanię dla jednej osoby. Wcielimy się w rolę córki admirała Imperium, Iden Versio, stojącej po ciemnej stronie mocy. "Battlefront II" powinniśmy spodziewać się 17 listopada. "Battlefield 1: W imię cara" Duży dodatek, który przeniesie graczy na front wschodni, gdzie powalczą u boku armii rosyjskiej. "W imię Cara" zawiera nowe mapy, m.in. Przełęczy Łupkowskiej, oraz pierwszy w serii kobiecy batalion. Pojawią się także nowe gadżety, uzbrojenie i pojazdy. Rozszerzenie będzie gotowe do pobrania we wrześniu. Wielcy nieobecni Wbrew naszym oczekiwaniom nie zobaczyliśmy nowej gry z uniwersum "Gwiezdnych Wojen", nad którą pracuje studio Visceral Games. Być może projekt jest jeszcze w zbyt wczesnej fazie, by nadawał się do prezentacji. Podsumowanie Reputacja firmy EA od lat pogarsza się - głównie za sprawą mało urozmaiconych produkcji i dużego nacisku na mikropłatności. Z każdym kolejnym rokiem na rynku pojawiają się, wnoszące niewiele nowego, odświeżone odsłony gier sportowych. Czasem wydawca potrafi jednak błysnąć - w ubiegłym roku wyprodukował doskonałego "Battlefielda 1". Przed nami - w nocy z niedzieli na poniedziałek o 23.00 - Microsoft - 12.06 o 6:00 -Bethesdy - 12.06 o 22:00 - Ubisoft - 13.06 o 3:00 - Sony - 13.06 o 19:00 - Nintendo