Noc na targach gier w Los Angeles: 22 tytuły

Producent przedstawił swoją najnowszą konsolę do gier - Xbox One X. Ale hardware to nie wszystko. O sile i sukcesie platformy decydują tworzone dla niej tytuły. Do tej pory Microsoft nie miał w swoim portfolio wielu spektakularnych gier na wyłączność. Dlatego zapowiedź aż 22 produkcji zrobiła wrażenie. Oto najciekawsze nowości, jakie właśnie zobaczyliśmy. "Forza Motorsport 7" Bogacwo detali i realistyczne efekty. Nowa "Forza" ma oszołomić graczy rozdzielczością 4K i płynnością 60 kl./s. na Xboxie One X. W kolejną odsłonę serii wyścigowej zagramy także na pecetach z Windows 10. "PlayerUnknown's Battlegrounds" Wieloosobowa strzelanka przypominająca klimatem filmowe "Igrzyska Śmierci". Duża grupa graczy (nawet do 100 osób jednocześnie) zostaje wrzucona na sporej wielkości mapę. Cel jest jeden - wyeliminować pozostałych i zostać ostatnim bohaterem na polu bitwy. Gra wyjdzie także na PC. "Metro Exodus" Duże zaskoczenie. Do tej pory seria "Metro" dostępna była na wszystkich platformach. Najnowsza część pojawi się wyłącznie na konsolach Xbox. Pozostaje liczyć na to, że będzie to tylko czasowe ograniczenie. Sama gra zapowiada się obłędnie. Fabuła ponownie przeniesie nas do postapokaliptycznego uniwersum, wykreowanego przez rosyjskiego autora powieści o tym samym tytule. "Deep Rock Galactic" Gdyby krasnoludy przeniosły się w przyszłość i mogły korzystać z futurystycznych broni, całość wyglądałaby właśnie jak w Deep Rock Galactic. Kooperacyjna zabawa dla czworga w stylistyce przypominającej nieco "No Man's Sky". "State of Decay 2" Kontynuacja niezależnej gry z Xboxa 360, która ponownie zabierze nas do świata wypełnionego zombie. Znów będziemy budować własny schron, kierować grupką ocalałych i eksplorować teren w poszukiwaniu zapasów - oczywiście w pełnoprawnym trybie multiplayer. Gra pojawi się również na komputerach PC. "Black Desert" MMO z najbardziej rozbudowanym kreatorem postaci w historii gier po pecetowym debiucie pojawi się też na Xboxach. Pozycja obowiązkowa dla fanów RPG-ów fantasy. "Sea of Thieves" Kolejna gra MMO, tym razem w bardziej humorystycznych, pirackich klimatach. Różnorodna mechanika, świetna oprawa graficzna i mocny nacisk na kooperację zwiastują wielki hit. "Sea of Thieves" pojawi się również na komputerach PC. "Tacoma" Pozycja dla fanów gier przygodowych. Zwiastun "Tacomy" jest enigmatyczny, ale z wcześniejszych zapowiedzi wiemy, że będzie do tytuł nastawiony na eksplorację i poznawanie historii opuszczonej stacji kosmicznej. Za produkcję odpowiada twórca hitu "Gone Home". Gra pojawi się również na PC. "Ashen" Mroczna gra RPG, w której gracze przemierzają wspólnie ponury, pozbawiony słońca świat. O produkcji niewiele jeszcze wiadomo, ale zwiastun wygląda bardzo zachęcająco. "Ori and the Will of the Wisps" Pierwszą część mogliśmy zaliczyć do jednej z najpiękniejszych gier na konsole Microsoftu. Sequel ma wszelkie podstawy, by pobić poprzednika pod kątem oprawy wizualnej i wspaniałego, baśniowego klimatu. "Cuphead" Pojawiła się także pozycja, na którą gracze czekają od pamiętnej zapowiedzi na targach E3 w 2014 roku. "Cuphead" to stylizowana na kreskówki z lat '30 gra platformowa, skupiona na potyczkach z przeciwnikami. W końcu zdradzono datę premiery. Zagramy w nią 29 września na PC i Xboxach. Co przed nami? O 22:00 obejrzymy konferencję Ubisoftu. Jutro (13.06) duże wystąpienia Sony i Nintendo - dwóch największych rywali Microsoftu.