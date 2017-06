Sony: Call of Duty ponownie w czasach II Wojny

"Call of Duty: World War 2" wraca do klasyki. To odpowiedź studia na zapotrzebowanie graczy, znudzonych kierunkiem, w jakim zmierzały wojenne tytuły. Podobnie jak EA w swoim "Battlefieldzie 1" postawiło na realizm, tak i Activision w nowej odsłonie CoD-a idzie tą samą drogą. To pierwszy raz od 2009 roku, kiedy producent umieszcza gracza pośród zawieruchy wojennej II Wojny Światowej. Podczas kampanii będzemy śledzić losy 1 Dywizji Piechoty i pomagać między innymi francuskiemu ruchowi oporu, czy współpracować z żołnierzami afro-amerykańskiego korpusu. Twórcy zadbali o szczegóły historyczne - podczas II Wojny Światowej w amerykańskiej armii ciągle była obecna segregacja rasowa. Na konferencji Sony na E3 zaprezentowano zwiastun trybu wieloosobowego. Premiera gry 3 listopada (PS4, Xbox One i PC). Po serii świetnych gier o Batmanie, wydaje się, że wreszcie doczekaliśmy się porządnie dopracowanej komputerowej "ekranizacji" Człowieka-Pająka. Na konferencji zaprezentowano 8-minutowy gameplay, na którym główny bohater porusza się w sposób bardzo naturalny i używa sieci, wchodzącej w ciekawy sposób w interakcje z otoczeniem. Za "Spider-Mana" odpowiada studio Insomniac Games, a sam tytuł trafi do sprzedaży na PS4 w 2018 roku. Trzeba jednak przyznać, że Sony pokazało sporo nowości - aż 27 tytułów. Poza wymienionymi wcześniej, warto zwrócić uwagę na "Destiny 2" - strzelankę MMO autorstwa Activision, która zadebiutuje 8 września, a także na zapowiedź samodzielnego dodatku do "Uncharted 4", zatytułowanego "The Lost Legacy". Na pewno przyjemną propozycją jest druga część "Knack" - przygodowej platformówki 3D. Można przejść ją indywidualnie lub ze wspólnikiem w trybie co-op. Jednak mamy poczucie, że japońskiemu koncernowi trochę zabrakło świeżego spojrzenia na rynek gier. Tutaj przeczytacie naszą relację z premier Ubisoftu na E3.