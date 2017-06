Soundtrack "Stranger Things" na kasetach magnetofonowych

Ten znakomity serial powstał z sentymentu jego twórców do lat 80. i ich związków z ruchem muzycznym retrowave. Nic więc dziwnego, że skomponowanie ścieżki dźwiękowej zostało powierzone należącym do niego członkom zespołu S U R V I V E. Wybór kasety jako nośnika jest typowym zabiegiem wśród artystów ze sceny synthwave. Niezależnie od sentymentu do kaset, ich użycie daje wiele możliwości twórczego ozdobienia nośnika i jego opakowania. Wytwórnie takie jak Telefuture, NewRetroWave, Aphasia Records, Future 80’s od wielu lat wydają swoje materiały na kasetach, płytach winylowych lub kompaktach naśladujących winyl, a nawet na taśmach VHS. Wydawcą albumu (dostępnego również na błękitnym winylu) jest Urban Outfitters, marka zajmująca się dystrybucją odzieży i różnych gadżetów często związanych z popkulturą. Edycja kasetowa opakowana jest w pudełko i obwolutę stylizowane na opakowanie kasety wideo, które zgodnie z kanonem gatunku zostało poddane cyfrowemu postarzeniu. Ilustracja wiernie oddaje styl plakatów filmowych z epoki. Wielu artystów z nurtu odniosło się do "Stranger Things" w swojej twórczości lub w entuzjastycznych wypowiedziach na jego temat na łamach serwisów społecznościowych. Kaseta z pewnością znajdzie nabywców, nie tylko wśród fanów serialu.