Ubisoft: nie tylko Assassin's Creed

Ubisoft wykorzystał konferencję E3 do ostatniej minuty prezentując gry przeznaczone dla osób o bardzo różnych gustach, tak jakby głównym hasłem tej firmy było "dla każdego coś miłego". O superprodukcjach Ubisoftu pisaliśmy we wcześniejszym artykule. Teraz przyjrzymy się mniej spektakularnym, a mimo to ciekawym pozycjom z portfolio francuskiego wydawcy. A jest w czym wybierać! Starlink: Battle for Atlas "Starlink" to nietypowa gra akcji. Akcja gry toczy się w systemie planetarnym Atlas, a naszym zadaniem będzie walka z maszynami zagrażającymi naszemu istnieniu. Ów system będziemy mogli swobodnie eksplorować, więc porównanie tej gry z "No Man's Sky" wydają się uprawnione. Na dodatek producenci skorzystali z pomysłu znanego z gry "Skylanders", aby modernizować statek za pomocą fizycznie kupowanych plastikowych zabawek. Nic więc dziwnego, że komentatorzy już przechrzcili tytuł produkcji na "No Man's Skylanders". Gra ukaże się jesienią 2018 roku na XboX One, PS4 oraz Nintendo Switch. Mario + Rabbids Kingdom Battle Sympatyczny hydraulik i złowrogie króliki powracają na Nintendo Switch. To propozycja szczególnie dla tych osób, które lubią się bawić rozwiązując zagadki razem ze znajomymi (gra oferuje tryb kooperacji). Na tytuł nie będziemy musieli długo czekać, bo zadebiutuje już 29 sierpnia. South Park: The Fractured but Whole Cartman, Kenny i spółka tym razem przeistoczą się w superbohaterów. W nowej odsłonie turowego cRPG możemy liczyć jak zwykle na specyficzne poczucie humoru i rozbudowany system rozwoju postaci. Jeszcze nie wiadomo, jak będzie brzmiała polska wersja tytułu tej pozycji, ale wśród propozycji znalazły się "Nieznośna lekkość od bytu" oraz "Podzieleni, ale zRzyci", co chyba dość dobrze oddaje klimat amerykańskiego miasteczka. Będziemy mieli okazję przenieść się do niego 17 października za pomocą PC, PS4 albo Xbox One. South Park: Phone Destroyer Poza cRPG, Ubisoft przenosi bohaterów South Parku na telefony komórkowe z systemami operacyjnymi iOS oraz Android. Jak zapowiada producent - "niszczyciel telefonów" to gra bitewna skrzyżowana z karcianką. Nie znamy jeszcze dokładnej daty, ale możemy się spodziewać debiutu jeszcze w tym roku. Steep: Road to the Olympics Popularny symulator sportów zimowych doczekał się kolejnych dyscyplin, dołączyły bowiem halfpipe, slalom oraz ski cross. Po ośnieżonych stokach Korei Południowej i Japonii poszusujemy od 5 grudnia na PS4, Xbox One oraz PC.