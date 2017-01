ASUS VivoPC X - kompaktowy desktop do VRx

Waży 2kg i poradzi sobie z większością gier, dostępnych obecnie na rynku. Konfiguracja VivoPC X wygląda następująco: Intel Core i5 Kaby Lake, 8GB pamięci RAM, 512GB SSD i Nvidia GTX 1060. Nie jest to oczywiście "topowa" konfiguracja, firma Asus zdaje się mieć trochę inny plan. VivoPC X, kiedy trafi do sklepów w marcu, ma kosztować 799 dolarów - biorąc pod uwagę jego kompaktową formę i niezłą konfigurację sprzętową, jest to dość niewygórowana cena za taki zestaw. Firma Asus już od jakiegoś czasu eksperymentuje z kompaktową formą swoich desktopów dla graczy, dzięki czemu pecety przestają kojarzyć się z ogromnymi obudowami, które trzeba chować pod biurkiem. VivoPC X to kolejny przykład tej filozofii. Pytanie tylko, czy taka miniaturyzacja pozwala na jakąkolwiek rozbudowę tego sprzętu...