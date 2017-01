Superkomputer, którego wydajność zmierzymy w eksaflopsach

TaihuLight to chiński superkomputer o mocy obliczeniowej 93 petaflopsów, a więc potrafiący wykonać 93 * 1015 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. Chiny budują już jednak kolejny, którego wydajność nie będzie mierzona w petaflopsach, a w eksaflopsach, gdzie eksaflops to 1018 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. Czyli 10 000 000 000 000 000 000 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. Aktualnie prowadzone są prace nad trzema superkomputerami. Jeden wykorzystuje procesory x86, drugi procesory ARM, trzeci zaś procesory Sunway. Ten, który będzie sprawował się najlepiej, będzie bazą dla omawianego eksaflopsowego superkomputera. Chiny mają nadzieję uruchomić ów superkomputer do roku 2020.