XEDE: gdy forma ma znaczenie

Różnorodność, niemal nieograniczone możliwości konfiguracji oraz trzy linie produktów- BASE, MINI, PLAY to odpowiedź XEDE na zróżnicowane potrzeby klientów. Dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii oraz użyciu wysokiej jakości materiałów, komputery marki XEDE są w stanie sprostać oczekiwaniom nawet tych najbardziej wymagających. Entuzjaści rozrywki otrzymują niezwykle wydajny sprzęt, pozwalający na płynną i dynamiczną grę na najwyższych ustawieniach graficznych. XEDE PLAY – stworzony, by dotrzymać tempa najszybszym graczom! Niezwykła szybkość działania XEDE PLAY pozwala dostrzec najdrobniejsze szczegóły grafiki i gwarantuje płynność jej wyświetlania. Ten komputer to także realistyczny dźwięk wielokanałowy – dla pełnego zanurzenia się w cyfrowym świecie. XEDE PLAY został stworzony dla graczy, którzy nie zgadzają się na kompromisy ani w obszarze funkcjonalności ani estetyki sprzętu. XEDE BASE – klasa, która zobowiązuje! Oto sprzęt idealny do pracy. Świetnie wkomponuje się w każdą wyrazistą przestrzeń. Spersonalizowany komputer, który sprawia że wszystkie zadania, nawet te wymagające zaawansowanych obliczeń, staną się osiągalne. Jakość wykonania, gwarantowana jest między innymi zastosowaniem starannie wyselekcjonowanych materiałów, takich jak wytrzymałe aluminium, z którego wykonana jest obudowa XEDE BASE. Komputer został wyposażony w cichy układ chłodzenia, zapewniający kulturę pracy na najwyższym poziomie. Do tego bezszelestnie działający dysk SSD, pracujący sześciokrotnie szybciej od tradycyjnych dysków mechanicznych, cztery porty USB, dwa porty audio i przycisk uruchamiający komputer, który idealnie wtapia się w powierzchnię obudowy. XEDE MINI – doskonały minimalizm w poszukiwaniu wielkości Okazuje się, że również komputer może posiadać piękną formę, a jednocześnie skrywać ogromny potencjał technologiczny. XEDE MINI dyskretnie umieścisz za monitorem swojego komputera, a w razie potrzeby z łatwością przeniesiesz go w dowolne miejsce, zabierając ze sobą zbiór ulubionych filmów czy niezbędnych dokumentów. Mini oferuje tyle samo, co komputery stacjonarne standardowych wymiarów, wygrywając jednak designem rozumianym tu jako dążenie do osiągnięcia ponadczasowej formy.