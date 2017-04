Acer Aspire U27 to komputer, który wygląda jak monitor

Acer Aspire U27 wykorzystuje chłodzenie wodne w systemie LiquidLoop, opracowanym pierwotnie przez tę firmę dla tabletów z chłodzeniem pasywnym. I w pewnym sensie można powiedzieć, że U27 to taki duży "tablet", bo 27-calowy ekran FullHD tego komputera jest oczywiście dotykowy (wielodotykowość do 10 punktów równocześnie). Tylko że zmieszczono w nim wszystkie najważniejsze podzespoły komputerowe i umieszczono na specjalnej nóżce. wykorzystuje chłodzenie wodne w systemie LiquidLoop, opracowanym pierwotnie przez tę firmę dla tabletów z chłodzeniem pasywnym. I w pewnym sensie można powiedzieć, że U27 to taki duży "tablet", bo 27-calowy ekran FullHD tego komputera jest oczywiście dotykowy (wielodotykowość do 10 punktów równocześnie). Tylko że zmieszczono w nim wszystkie najważniejsze podzespoły komputerowe i umieszczono na specjalnej nóżce. W środku znajduje się procesor Intel i7 i 32 GB pamięci RAM, a także między innymi miejsce na dwa dyski twarde (2,5" oraz przez slot M.2) oraz moduł łączności Wi-Fi 802.11ac. Do tego głośniki stereo z subwooferem, kamera IR do rozpoznawania twarzy (w ten sposób logujemy się do komputera) i wbudowana kamerka internetowa o rozdzielczości 1 mln pikseli.