Pierwszy gamingowy pecet firmy Corsair już w sprzedaży

Dzięki zintegrowanemu systemowi chłodzenia cieczą, Corsair ONE zapewnia równowagę pomiędzy mocą PC i poziomem natężenia dźwięku, nawet przy pełnym obciążeniu podzespołów. Wspomagany układ chłodzenia konwekcyjnego wywiewa powietrze przez parę pasywnych radiatorów o wymiarze 240mm znajdujących się na górze obudowy. „ONE" łączy możliwości chłodzenia cieczą i powietrzem – przy użyciu wentylatora magnetycznego Corsair ML-140. Rezultatem są niższe temperatury i minimalny hałas, co pozwala na dłuższe obciążenie zarówno procesora, jak i GPU. Obudowa Corsair ONE posiada aluminiową obudowę o estetycznym wyglądzie oraz subtelne, zintegrowane niebieskie podświetlenie. W środku znajdują się podzespoły o standardowej wielkości, które idealnie wpasowują się w elementy chłodzenia wodnego znanego z pełnowymiarowych komputerów stacjonarnych. Pojemność systemu chłodzenia w Corsair ONE to 12 litrów, natomiast wymiary całej platformy to 200mm x 176mm x380mm. Poniżej przedstawiamy 4 wybrane konfiguracje sprzętu: Corsair ONE:



Procesor: Intel Core i7-7700 4.2GHz, system chłodzenia cieczą

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB, system chłodzenia powietrzem

Pamięć RAM: Corsair Vengeance LPX 16GB 2400 MHz

Nośnik danych: Corsair Force LE 240GB SSD i 1TB HDD

Płyta główna: spersonalizowana MSI Z270 Mini-ITX

Zasilacz: Corsair SF400 80PLUS Gold SFX

Obudowa: czarna, aluminiowa, przystosowana do VR

System operacyjny: Windows 10 Home

Cena: 1 799,99 USD Corsair ONE Pro: Procesor: Intel Core i7-7700K 4.5GHz, system chłodzenia cieczą

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1080 8GB, system chłodzenia cieczą

Pamięć RAM: Corsair Vengeance LPX 16GB 2400 MHz

Nośnik danych: Corsair Force LE 480GB SSD i 1TB HDD

Płyta główna: spersonalizowana MSI Z270 Mini-ITX

Zasilacz: Corsair SF400 80PLUS Gold SFX

Obudowa: czarna, aluminiowa, przystosowana do VR

System operacyjny: Windows 10 Home

Cena: 2 199,99 USD Corsair ONE Pro – wersja do zakupienia tylko przez stronę producenta: Procesor: Intel Core i7-7700K 4.5GHz, system chłodzenia cieczą

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1080 8GB, system chłodzenia cieczą

Pamięć RAM: 16GB Corsair Vengeance LPX 16GB 2400MHz

Nośnik danych: Corsair Force LE 960GB SSD

Płyta główna: spersonalizowana MSI Z270 Mini-ITX

Zasilacz: Corsair SF400 80PLUS Gold SFX

Obudowa: czarna, aluminiowa, przystosowana do VR

System operacyjny: Windows 10 Home

Cena: 2 299,99 USD Corsair One ONE z GTX 1080 Ti – wersja dostępna wkrótce wyłącznie w sklepie producenta: Procesor: Intel Core i7-7700K 4.5GHz, system chłodzenia cieczą

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti 11GB, system chłodzenia cieczą

Pamięć RAM: Corsair Vengeance LPX 16GB 2400 MHz

Nośnik danych: Corsair Force LE 960GB SSD

Płyta główna: spersonalizowana MSI Z270 Mini-ITX

Obudowa: czarna, aluminiowa, przystosowana do VR

System operacyjny: Windows 10 Home

Zasilacz: Corsair SF500 80PLUS Gold SFX

Cena: 2 599,99 USD