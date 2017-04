Wielkanocna wyprzedaż gier na PS4, PS3 i PS Vita

W ostatnich latach Sony mocno zaniedbało abonentów PlayStation Plus oferując im najczęściej niszowe tytuły, podczas gdy Microsoft mocno rozpieszcza użytkowników Games with Gold. Na szczęście te niedostatki PlayStation nadrabia częstymi i obfitymi wyprzedażami w cyfrowym sklepie PS Store. Od dzisiaj do 27 kwietnia możecie pokusić się o zakup gier na PS4, PS3 i PS Vita. Pełną listę gier znajdziecie pod TYM linkiem. Poniżej publikujemy tylko naszym zdaniem najbardziej opłacalne i ciekawe oferty. PS4: Amnesia Collection: 67 zł

Battlefield 1 - 145 zł

Costume Quest 2 - 16,50 zł

Dex - 42 zł

Dragon Age: Inkwizycja - 33 zł

Far Cry Primal - 79 zł

FIFA 17 - 99 zł

Home - 8,25 zł

Lords of the Fallen - 33 zł

Mirror's Edge Catalyst - 42 zł

Rainbow Moon - 16,50 zł

The Elder Scrolls Online: Gold Edition - 99 zł

Unravel - 21 zł

Wasteland 2 - 49 zł

Wiedźmin 3: Dziki Gon GOTY - 99 zł Gry na PS VR: Carnival Games VR - 42 zł

Eagle Flight - 99 zł

Fruit Ninja VR - 49 zł

Keep Talking and Nobody Explodes - 33 zł Gry na PS Vita: Dex - 42 zł

Home - 8,25 zł

LEGO Harry Potter Lata 5-7- 39 zł

Persona 4: Golden- 21 zł

The Walking Dead Sezon 1 - 16,50 zł

Uncanny Valley - 25 zł Volume - 25 zł Gry na PS3: Batman: Arkham Collection - 49 zł

Bioshock Trilogy - 49 zł

Catherine - 12,50 zł

Enslaved: Odyssey to the West Premium Edition - 21 zł

FIFA 17 - 79 zł

Grand Theft Auto V - 79 zł

LEGO Władca Pierścieni - 39 zł

Prince of Persia: Sands of Time - 16,50 zł

Sniper Elite 3 Ultimate Edition - 39 zł

Tales of Xillia - 25 zł

The Wolf Among Us - 21 zł