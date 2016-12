Personalizacja i brak ograniczeń - zalety druku cyfrowego

Wyniki badań, opublikowane w ubiegłym roku w raporcie z targów Heimtextil, pt. “Życie konceptualne”) wykazały, że większość właścicieli domów i mieszkań używa tekstyliów do ich wystroju przede wszystkim po to, aby nadać swoim wnętrzom indywidualny charakter. Dodatkowo większość z nich chce odświeżać wystrój wnętrz częściej, niż robiono to wcześniej, po to aby odzwierciedlały one aktualne trendy, a także zmiany w ich stylu życia ich właścicieli. Druk atramentowy sprawia, że aranżacja wnętrz na specjalne zamówienie staje się prosta i niedroga, a jednocześnie może być dopasowywana do indywidualnych gustów i reprezentując jednocześnie doskonałą jakość. Dzięki możliwościom drukowania niemal na dowolnym podłożu, projektanci mogą mnożyć swoje kreatywne wizje w nieskończoność. Nie jest niespodzianką fakt, że tapety drukowane cyfrowo na specjalne zamówienie cieszą się błyskawicznie rosnącym powodzeniem. Wybór samoprzylepnych i gotowych do użycia materiałów jest bardzo duży i coraz więcej firm oferuje takie usługi. Nie ma wątpliwości, że atramentowy druk sublimacyjny z czasem coraz bardziej zadomowi się w każdej sferze naszego życia. Nie ma też prawie żadnych ograniczeń jeśli chodzi o płaszczyzny, nadające się do takiego druku – mogą to być meble z miękkiego i twardego tworzywa, zasłony, poduszki, blaty kuchenne i szafki, abażury, a nawet sprzęt do rozrywki domowej czy konsole do gier. Obecnie jeśli możesz sobie coś wyobrazić, równie dobrze możesz to też wydrukować! – powiedział Duncan Ferguson z firmy Epson. Ogromne zainteresowanie wzbudza ostatnio druk sublimacyjny. Niemal nic nie jest w stanie mu dorównać jeśli chodzi o wszechstronność czy jakość, więc nic dziwnego, że zyskuje na popularności. Dzięki niemu można prowadzić firmę związaną z projektowaniem wnętrz i dać się ponieść kreatywnemu potencjałowi cyfrowej dekoracji, być indywidualnym przedsiębiorcą, podejmującym się nowego przedsięwzięcia, albo też prowadzić restaurację czy hotel, gdzie można stworzyć niezapomniane wnętrza stanowiące o ich wyjątkowości. Elastyczność tej technologii wesprze kreatywność każdego i to w każdej dziedzinie. Epson oferuje tu linię najwyższej jakości urządzeń opartych na głowicy drukującej Micro Piezo, w tym: SureColor SC-F6000, SC-F6200, SC-F7000, SC-F7100, SC-F7200 i SC-F9200. Personalizowany druk atramentowy zdobywa także uznanie w centrach miast i galeriach handlowych, gdzie trwa rewolucja, napędzana przez możliwości dzisiejszych cyfrowych drukarek atramentowych, które potrafią drukować zdjęcia, projekty graficzne i wzory nie tylko na papierze, ale na wielu innych materiałach. Obecnie nie ma praktycznie żadnych ograniczeń jeśli chodzi o tworzywo, na którym da się drukować – może to być metal, tkanina, okładzina ścienna, drewno, plastik i wiele innych powierzchni. W rezultacie możemy obecnie personalizować coraz więcej i więcej aspektów naszego otoczenia i to się przyjmuje! Butiki, zakłady fotograficzne, projektanci i internetowi przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystują nowe kreatywne pomysły i rozwijają nowe interesy na bazie ogromnej różnorodności produktów, których wartością dodaną jest właśnie indywidualny charakter. Ewolucję usług drukarskich w handlu można podzielić na dwa etapy. ”Pierwsza Fala” zaczęła się zarówno od zdjęć i obrazów na płótnie jak i od produktów papierowych, takich jak fotoksiążki, kalendarze i kartki. Obecnie jesteśmy świadkami początków ekscytującej “Drugiej Fali”. Zamawianie czy drukowanie własnych zdjęć i projektów już nam nie wystarcza – chcemy też być bardziej kreatywni jeśli chodzi o nasze obrazy. Personalizowana odzież każdego rodzaju, taka jak t-shirty, japonki, czapki czy torby, stała się tak samo szeroko dostępna, jak znajome już produkty promocyjne, takie jak kubki, etui na telefony i tablety itp. – stwierdził Duncan Ferguson. Tak duże możliwości przekładają się na ogromną szansę. Innowacyjny biznes musi reagować szybko na potrzeby konsumenta i potrzebuje krótkoterminowych rozwiązań produkcyjnych – niedrogich, łatwych w użyciu, elastycznych i godnych zaufania, takich jak cyfrowe drukarki atramentowe od Epson. Wymienić tu należy zarówno rozwiązania sublimacyjne LFP klasy SureColor SC-F9000 czy rozwiązania do druku bezpośrednio na gotowej odzieży, takie jak SC-F2000.



Działalność brytyjskiej firmy YRStore jest doskonałym przykładem na to, w jaki sposób nowoczesny sprzedawca może zamienić zwykły zakup odzieży we wspaniałą przygodę. Firma otwarła w swych głównych sklepach w Wielkiej Brytanii specjalne działy, dedykowane klientom, którzy chcą sobie stworzyć i wydrukować na poczekaniu własny personalizowany T-shirt.