A gdyby tak zmieniać kształt obiektów 3D już po ich wydrukowaniu?

MIT opracowała właśnie metodę, która pozwala dokonać modyfikacji kształtu obiektu nawet po jego wydrukowaniu. Kluczem do sukcesu okazało się stworzenie "żywych" polimerów o strukturze podobnej do akordeonu - polimery te mogą rozciągać się pod wpływem niebieskiego światła LED i odpowiedniej temperatury, co daje szanse na większe modyfikacje. Dzięki takiej technice można scalać ze sobą kilka obiektów, zmiękczać, formować w inny kształt czy nawet zmieniać ich odporność na wodę. Niestety metoda nie jest jeszcze doskonała, gdyż wymaga reakcji w środowisku beztlenowym. Naukowcy szukają teraz sposobu na to, by móc wykorzystać swoją technikę w normalnych, domowych warunkach.