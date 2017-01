Epson przedłuża promocję na skanery

Promocja trwa od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. Jej zasady są niezwykle proste: wystarczy dokonać zakupu urządzenia objętego programem promocyjnym, a następnie zarejestrować je na specjalnej stronie firmy Epson pod adresem www.epson.pl/gwarancjanaskanery Firma Epson ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji rozwiązań z dziedziny szeroko pojętego przetwarzania obrazu, w tym jego skanowania. Autorska, nowoczesna technologia oraz pakiet profesjonalnego oprogramowania wspomagającego pracę sprawiają, że wybór skanerów objętych promocją sprawdzi się tak w przypadku tworzenia zaawansowanych rozwiązań zarządzania dokumentacją (DMS) dla biznesu, jak i w małej instytucji czy urzędzie. Wieloletnia gwarancja stanowi dodatkową oszczędność, która przekłada się na niższe koszty posiadania (TCO). Rozszerzenie standardowej gwarancji na całą rodzinę urządzeń do 5 lat jest najlepszym dowodem na to że Epson jest absolutnie przekonany o niezawodności swoich produktów. Tworzone są one z myślą o użytkowaniu przez lata, cały czas zachowując najwyższy komfort i efektywność użytkowania. Co ważne, dotyczy to zarówno objętego aktualną promocją sprzętu, jak i całej oferty - mówi Szymon Kaczorowski, Business Account Manager w Epson. Z wydłużonej, pięcioletniej gwarancji, skorzystać mogą nabywcy modeli: Epson WorkForce DS-520 - skaner z podajnikiem arkuszy i funkcją dwustronnego skanowania przy prędkości 30 str./min, oferujący zaawansowane możliwości obrazowania oraz oprogramowanie Document Capture Pro, pozwalające na proste zintegrowanie skanera z firmowym systemem zarządzania dokumentacją. Epson WorkForce DS-520N - skaner wyposażony w moduł sieciowy oraz funkcje szybkiego skanowania i przetwarzania danych. Może być wykorzystywany przez wielu użytkowników i znakomicie usprawnia obieg dokumentów w organizacji (dzięki oprogramowaniu Document Capture Pro wielu użytkowników ma dostęp do funkcji skanowania za pomocą jednego przycisku z ustawieniami dostosowanymi do różnych typów zadań). Epson WorkForce DS-560 – skaner z funkcją szybkiego skanowania i przetwarzania danych, znacznie usprawniający obieg dokumentów w organizacji. Umożliwia łączność za pośrednictwem Wi-Fi i Wi-Fi DirectTM oraz interfejsu USB. Oprogramowanie Document Capture (Mac) i Document Capture Pro (Windows) pozwala wielu użytkownikom na konwertowanie, sortowanie i automatyczne eksportowanie zeskanowanych plików do chmury lub innego systemu zarządzania dokumentami. Epson WorkForce DS-1630 – urządzenie o najmniejszych rozmiarach w swojej klasie, z automatycznym podajnikiem dokumentów usprawniającym pracę. Wyposażone w technologię przetwarzania obrazu firmy Epson zapewniającą funkcje inteligentnego dopasowania koloru i obrazu, takie jak przycinanie dokumentów, korekcja skosu czy usuwanie pustych stron i tła. Epson WorkForce DS-1660W – profesjonalny skaner bezprzewodowy z łącznością Wi-Fi i Wi-Fi Direct pozwalającą na udostępniania urządzenia wielu użytkownikom. Dzięki funkcji NFC można sterować urządzeniem za pomocą aplikacji Epson Scan App na smartfonie, a następnie edytować i retuszować obrazy cyfrowe przed ich zapisaniem i udostępnieniem. Epson WorkForce DS-530 - Automatyczny podajnik dokumentów mieszczący 50 arkuszy, szybkość skanowania sięgająca 35 str./min (do 70 obr./min) oraz obsługa szerokiej gamy nośników pozwalają na błyskawiczne skanowanie, indeksowanie, archiwizowanie oraz udostępnianie dokumentów biznesowych. Oferuje pierwszy w branży tryb skanowania precyzyjnego dokumentów pogniecionych lub delikatnych, przy czym możliwe jest skanowanie materiałów o różnej grubości, takich jak cienki papier o gramaturze 27 g/m2 i gruby karton o gramaturze 413 g/m2. Arkusz przenoszący A3 przyspiesza proces, automatycznie cyfrowo zszywając ze sobą większe dokumenty. Po wyposażeniu urządzenia w opcjonalną przystawkę zmienia się ono w skaner płaski, co dodatkowo zwiększa możliwości użycia. Epson WorkForce DS-530N – oprócz możliwości przetwarzania dokumentów identycznie jak w poprzednim modelu, przystawka sieciowa zapewnia dodatkowo swobodę połączeń sieciowych, co pozwoli sprawnie zintegrować sprzęt z infrastrukturą IT każdego biura. Epson WorkForce DS-570W – posiada wszystkie zalety i funkcjonalności modelu DS-530, a dodatkowo oferuje rozbudowane funkcje łączności bezprzewodowej. Inteligentne oprogramowania automatycznie zapewnia pomijanie pustych stron, łączenie skanów A3 czy usuwanie na skanie otworów po dziurkaczu. Aby skorzystać z wydłużonej, pięcioletniej gwarancji na wymienione urządzenia należy zachować dowód zakupu i zarejestrować urządzenie na stronie: www.epson.pl/gwarancjanaskanery Więcej informacji o bieżących promocjach Epson znaleźć można na stronie: https://www.epson.pl/promotions