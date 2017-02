Pierwszy most dla pieszych, który został... wydrukowany

Nowy most został otwarty w grudniu 2016 roku, a umieszczono go w parku Castilla-La Mancha w dzielnicy Alcobendas (miasto w Hiszpanii należącej do wspólnoty autonomicznej Madrytu). Za jego stworzenie odpowiedzialny był Kataloński Instytut Zaawansowanej Architektury, który określa swoje dzieło jako kolejny "krok milowy" w branży budowlanej. «» Most zbudowany został w ośmiu oddzielnie wydrukowanych części, z których każda składała się z wielu warstw nadrukowanego cementu wzmocnionego poprzez dodatnie termoplastycznego polipropylenu.