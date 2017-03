Epson PaperLab - biurowy recykling na... sucho

Firma Epson po raz pierwszy zaprezentowała w w Europie swój autorski produkt o nazwie PaperLab – pierwszy na świecie kompaktowy system do wytwarzania papieru oparty na suchym procesie. PaperLab to przeznaczone do biur, urządzenie , które jest zdolne wytworzyć nowy papier z bezpiecznie niszczonej makulatury praktycznie bez użycia wody (Niewielka ilość wody jest potrzebna do utrzymania określonego poziomu wilgoci wewnątrz urządzenia). Dzięki temu systemowi na bazie papieru poddanego recyklingowi można produkować tysiące arkuszy dziennie. PaperLab to idealne rozwiązanie dla organizacji, które mają potrzebę bezpiecznego niszczenia poufnych dokumentów oraz chcą uzyskiwać makulaturę w sposób przyjazny dla środowiska, wydajny i zrównoważony. Urządzenie po raz pierwszy w Europie jest prezentowane podczas targów CeBIT (Hannower, 20-24 marca), a pokaz ten będzie częścią szerszej prezentacji innowacyjnie wydajnych, kompaktowych i wysoce precyzyjnych technologii Epsona, przeznaczonych dla środowiska pracy. Minoru Usui, główny prezes firmy Epson, bierze udział w targach CeBIT, aby zaprezentować PaperLab wraz z innymi najnowszymi technologiami zaprojektowanymi na potrzeby miejsca pracy. Prezes Usui wygłosi także przemówienie programowe na temat przyszłości technologii w miejscu pracy i wyjaśni w jaki sposób technologia od Epsona i wizja przyszłości stworzona przez firmę może usprawnić środowisko pracy oraz poprawić jakość życia pracowników. Jestem niezwykle dumny z tego, że możemy zaprezentować publiczności PaperLab – pierwszy na świecie biurowy system do przetwarzania papieru w procesie suchym. PaperLab to narzędzie, które produkuje nowy papier na bazie bezpiecznie przetwarzanej makulatury mogąc odzyskać ją w postaci tysięcy nowych arkuszy, zdatnych do ponownego drukowania – powiedział Minoru Usui.



Pod koniec ubiegłego roku produkt został wprowadzony na rynek japoński. Planujemy start sprzedaży systemu PaperLab w Europie jesienią 2018 roku. Naszym celem jest stworzenie nowego ekosystemu drukowania biurowego, w którym klienci będą mogli cieszyć się super szybkim drukiem dzięki drukarkom atramentowym wykorzystujących papier, poddany recyklingowi w PaperLab. Ten produkt jest stworzony dla organizacji, które potrzebują narzędzia do niszczenia tajnych dokumentów i zarazem chcą przetwarzać makulaturę w zrównoważony sposób – dodał Usui.



To wizja świata, w którym możesz drukować, a potem odzyskiwać papier w dowolnej postaci. Mam nadzieję, że pewnego dnia będziemy mogli rozwinąć projekt PaperLab i dostosować wielkość urządzenia tak, by można go było stosować w fabrykach, biurach, czy nawet w domu. Dzięki temu wynalazkowi firmy będą w stanie produkować papier o różnej grubości, w dowolnych rozmiarach i rodzajach, od papieru biurowego i wizytówkowego, po papier kolorowy.



W ramach dążenia do zrównoważonego rozwoju firma Epson stworzyła zarys założeń ekologicznych pod hasłem „Wizja Ekologiczna 2050”, której celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla o 90% podczas cyklu użytkowania wszystkich produktów i usług firmy Epson do roku 2050.