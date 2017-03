Epson zaprezentował drukarkowe Uzi

WorkForce Enterprise WF-C20590 oraz WF-C17590 (wersja drukująca z szybkością 75 stron na minutę) zostały zaprojektowane tak, by spełnić potrzeby w zakresie drukowania biurowego zarówno w korporacjach, jak i małych i średnich przedsiębiorstwach - w szczególności tych, które muszą sprostać wysokim wymogom wydajności. Modeleoraz(wersja drukująca z szybkością 75 stron na minutę) zostały zaprojektowane tak, by spełnić potrzeby w zakresie drukowania biurowego zarówno w korporacjach, jak i małych i średnich przedsiębiorstwach - w szczególności tych, które muszą sprostać wysokim wymogom wydajności. Aby podnieść jakość swoich drukarek, Epson wyposażył je w szereg technologicznych innowacji, włączając w to samonaprawiającą się głowicę drukującą, aby wyeliminować wady wydruku oraz elektrostatyczny pas transferowy, który pozwala zachować wysoką jakość druku przy jego dużej prędkości. Co więcej, ta nowa technologia oznacza radykalną zmianę w zakresie ochrony środowiska, wydajnie ograniczając zużycie energii aż o 96 % w porównaniu do drukarek laserowych o tej samej prędkości, bez konieczności specjalistycznego zasilania w materiały eksploatacyjne. Seria WorkForce Enterprise ogranicza negatywny wpływ druku na środowisko poprzez gwarancję energooszczędnego rozwiązania, jednocześnie zapewniając imponująco szybki druk w wysokiej jakości. Seria ta zawiera o wiele mniej części, niż jej laserowy odpowiednik MFD, i gwarantuje większą niezawodność oraz znacząco ogranicza czas przestojów w pracy drukarki - mówi Robert Reszkowski, Business Sales Manager w Epson Europe.

Już w trakcie prac laboratoryjnych nad WorkForce Enterprise wiedzieliśmy, że opracowujemy coś wyjątkowego, a reakcje ze strony resellerów na terenie Europy utwierdziły nas w przekonaniu, że jest to przełomowy produkt. Zaprezentowaliśmy ten model w wielu miastach na całym kontynencie, włączając w to Pragę, Lille, Ateny, Helsinki i innych - tak, by pozyskać istotne informacje, które stały się bazą do tworzenie jak najlepszych produktów marki Epson. Energooszczędność WorkForce Enterprise nie ma wpływu na wydajność. Wierszowy układ głowic, który zapewnia wysoką szybkość i jakość druku, został zaprojektowany na podstawie technologii skalowania, którą firma Epson wykorzystała pierwszy raz w systemach przemysłowych, takich jak prasy do drukowania etykiet na dużą skalę. Nowy, wyjątkowy, projekt głowicy w układzie wierszowym o szerokości zaledwie 43 mm, która składa się z około 33 500 dysz, oferuje wyjątkową precyzję dystrybucji atramentu oraz technologię kropli o zmiennej wielkości, co znacznie zmniejsza skalę błędów w wydrukach. Opcjonalny moduł WorkFlow Enterprise Finisher umożliwia automatyczne wykończenie dokumentów, a dodatkowe funkcje, takie jak maksymalna pojemność papieru do 5 350 arkuszy, opcjonalny podajnik papieru oraz sztaplarka i zszywacz z możliwością zszycia do 4 000 stron, gwarantują poprawę wydajności, oszczędność czasu i pracy. Co więcej, te modele są kompatybilne z szeroką gamą rozwiązań opracowanych pod kątem wygody użytkownika funkcjami drukowania i skanowania mobilnego oraz obsługi NFC. Narzędzia i oprogramowania, takie jak Email Print for Enterprise, Epson Print Admin czy Document Capture Pro wzbogacają funkcjonalność sprzętu – to już coś więcej, niż tylko drukowanie i skanowanie.



Model WF-C205590 będzie dostępny od czerwca 2017 roku.