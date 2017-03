Snapmaker - drukarka 3D, frezarka CNC i grawerka laserowa w jednym

Trzy urządzenia opisane w tytule - drukarka 3D, frezarka i grawerka laserowa- wykorzystują do działania trzyosiowe silniki. Twórcy Snapmakera wykorzystali tę cechę konstrukcyjną i stworzyli własną maszynę, która na życzenie użytkownika potrafi drukować obiekty, grawerować i kroić różne materiały. Wystarczy jedynie zmienić głowice. Snapmaker potrafi drukować przedmioty o wymiarach do 125 x 125 x 125 mm w rozdzielczości 50-300 mikronów. Jeśli chodzi o moduł laserowy oferuje wiązkę o mocy 500mW, która wygraweruje określony wzór w drewnie, bambusie, skórze, tworzywach sztucznych i tkaninach. Moduł CNC z kolei wycina drewno, akryc i PCB z prędkością od 2000 do 7000 obrotów na minutę. Co ciekawe urządzenie będzie niezwykle tanie. Za moduł z drukarką 3D zapłacimy 299 dolarów. Za moduły z frezarką i grawerką po 75 dolarów. W sumie całość powinna zamknąć się w kwocie 449 dolarów. Snapmaker zadebiutuje na Kickstarterze już 14 marca.