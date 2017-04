Epson SC-P5000 najlepszą drukarką fotograficzną według TIPA

TIPA, czyli Stowarzyszenie Wydawców Prasy Fotograficznej i Wideo ocenia produkty wprowadzone na rynek w ciągu minionych 12 miesięcy na podstawie takich kryteriów, jak innowacja, wykorzystanie najnowocześniejszych technologii, stylistyka i ergonomia, łatwość użycia oraz współczynnik cena-wydajność. Tegoroczne nagrody zostały przyznane przez reprezentantów 27. profesjonalnych, amatorskich i biznesowych czasopism z Azji, Australii, Europy, Północnej i Południowej Ameryki wraz z delegacją Klubu Camera Journal Press z Japonii.



TIPA to jedna z największych i najbardziej wpływowych na świecie organizacji wydawców prasy poświęconej fotografii oraz przetwarzaniu obrazu. Zdobycie nagrody w tegorocznym konkursie oznacza, że od 1997 roku Epson otrzymał łącznie 38 nagród od Stowarzyszenia TIPA za technologie i produkty dedykowane tym dziedzinom, włączając w to drukarki atramentowe, tusze, skanery i projektory. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 16 czerwca 2017 roku w Tokio w Japonii.



Oto nota, jaką zwycięski produkt otrzymał ze strony TIPA:

“17-calowa drukarka SC-P5000 do wydruków próbnych, reprodukcji dzieł sztuki i druku fotografii oferuje zestaw atramentów w 10. kolorach, głowicę drukującą PrecisionCore TFP oraz technologię Precision Dot. Drukarka wykorzystuje tylko wkłady atramentowe UltraChrome HDX o pojemności 200 ml, które zapewniają lepszą gamę kolorów oraz większą intensywność czerni, co wzmacnia trwałość druku w porównaniu do poprzednich modeli.



Drukarka oferuje udoskonaloną kontrolę statyczności i kurzu co oznacza mniejsze wymagania w zakresie konserwacji i większą wytrzymałość sprzętu. Głowica drukująca PrecisionCore jest wyposażona w 360 dysz na kolor dla większej szybkości druku i w technologię kropli o zmiennej wielkości z minimalną wielkością kropli wynoszącą 3,5 pl. Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 2,7 cala sprawia, że konfiguracja sprzętu i jego działanie są łatwe i przystępne."