Zortrax przedstawia filament odporny na wyładowania elektrostatyczne

Wyładowania elektrostatyczne (Electro-Static Discharge) to zjawisko groźne dla urządzeń elektronicznych. W ich wyniku może dojść do uszkodzenia wewnętrznych układów oraz znacznego pogorszenia pracy i wydajności urządzeń. Co ciekawe, często ich źródłem jest człowiek mający kontakt z urządzeniem. Dlatego szczególnie ważne jest zabezpieczenie układów scalonych przed tym zjawiskiem na etapie pracy z nimi. Jest to jedno z wyzwań, z jakimi zmaga się przemysł elektrotechniczny i elektroniczny. Zapotrzebowanie na nowy materiał do druku 3D wyszło od klientów Zortrax, takich jak Bosch, korzystających z drukarek Zortrax M200 w zakładzie produkcyjnym we Francji. Powstające tam modele wykorzystywane są m.in. do montażu części w urządzeniach elektronicznych, w związku z czym szukali oni materiału, który będzie przede wszystkim odporny na wyładowania elektrostatyczne. W ten sposób powstał Z-ESD, materiał chroniący urządzenia elektroniczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi oraz charakteryzujący się bardzo niską kurczliwością i wysoką odpornością na działanie substancji chemicznych. Te właściwości sprawią, że doskonale sprawdza się on w zastosowaniach profesjonalnych i przemysłowych, m.in. jako element w maszynach wykorzystywanych na liniach produkcyjnych, wszelkiego rodzaju obudowach urządzeń elektronicznych czy prototypach wymagających wysokiej odporności na działanie substancji chemicznych i wyładowania elektrostatyczne. Podobnie jak oferowany wcześniej materiał Z-PETG odporny jest na działanie kwasów, soli i substancji o odczynie zasadowym. „Bardzo dużą uwagę przykładamy do głosów i sugestii, jakie otrzymujemy od naszych klientów i partnerów biznesowych z całego świata. Efektem tego jest między innymi nowy materiał o nazwie Z-ESD. Duże zakłady produkcyjne każdego dnia mierzą się z problemami wyładowań elektrostatycznych w prototypowanych urządzeniach i rozwiązaniach. Z-ESD pozwoli im tworzyć funkcjonalne modele odporne na to zjawisko i zaoszczędzić środki, które do tej pory były przeznaczane na przeprojektowywanie i wznowienie produkcji” – mówi Rafał Tomasiak, Prezes Zarządu Zortrax S.A. Z-ESD jest już dostępny dla drukarek 3D Zortrax M200 i M300 w kolorze czarnym. Grubość możliwych warstw drukowanych z nowego materiału to od 0,09 do 0,19 mm. Elektrostatyczność materiału wynosi 104 ohm < Rv < 109 ohm.